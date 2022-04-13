ما هي أداة Effect House التي قررت شركة تيكتوك طرحها؟

توصّلت شركة TikTok الى قرار طرح أداة تأثيرات الواقع المعزز لجميع المستخدمين بعد إطلاق اختبار تجريبي مغلق لها الخريف الماضي، بحسب ما كشف عنه موقع ”ذا فيرج“ التقني.

أداة Effect House تتيح للمستخدمين عمل تأثيرات كاميرا الواقع المعزز AR الخاصة بهم والتي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي التطبيق الآخرين في مقاطع الفيديو.

الشركة كشفت أنّ منصة التأثيرات ستكون مفتوحة ”لجميع المبدعين والمصممين والمطورين من جميع أنحاء العالم“ وستتضمن أدوات وموارد تعليمية.

وذكرت في بيان له أنه ”سواء أكنت تنتقل إلى عوالم جديدة باستخدام الشاشة الخضراء أم تجميد الإطارات باستخدام Time Warp Scan، فإن التأثيرات الإبداعية تُمكّن المبدعين من التعبير عن أنفسهم، والترفيه، ومشاركة القصص من خلال مجموعة واسعة من التنسيقات الجذابة والغامرة“.

وتقول شركة ”تيك توك“ إن التأثيرات المرسلة ستخضع لإرشادات معينة من أجل الموافقة عليها للاستخدام، لافتة إلى أنها ستحظر التأثيرات التي ”تعزز التلوين أو الصور النمطية السلبية ضد المجموعات المحمية“ والتأثيرات التي ”تصور الجراحة التجميلية، مثل حشو الشفاه، أو تشجع على التدقيق في مظهر شخص ما“.

وتعتبر التأثيرات، مثل Green Screen، دعامة أساسية في محتوى TikTok الشهير، وغالبًا ما يصنع المستخدمون مقاطع فيديو باستخدام التأثيرات كجزء من تجاه سائد.

الى ذلك، أوضحت الشركة أنّ أكثر من 1.5 مليار مقطع فيديو باستخدام التأثيرات قد حقق أكثر من 600 مليار مشاهدة على مستوى العالم، مؤكّدةً أنها تتابع التحركات التي تم أجريت على منصات أخرى منذ سنوات، إذ قدمت Snapchat و Instagram أدوات إنشاء الواقع المعزز AR مماثلة على مدار السنوات العديدة الماضية، مع ظهور بعض التأثيرات وظهورها على صفحات المشاهير والمؤثرين.

ويُنسب إلى مرشح Beauty3000 Instagram، الذي ابتكرته المصممة Johanna Jaskowska، إشعال ترند مؤقت لتأثيرات الوجه اللامعة والمستقبلية على المنصة.