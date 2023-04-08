ما هي أهم آراء عمالقة التكنولوجيا عن ChatGPT؟!

لم يقتصر الاختلاف في الأراء تجاه نظام روبوت الدردشة الذكي الجديد ChatGPT، على المطورين والمستخدمين التقليديين له فقط، بل ارتقى ليصل لكبار رؤساء أضخم شركات التقنيات في العالم، والرواد في المجال التقني، مثل بيل غيتس، وإيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك.

وجمع “بيزنس إنسايدر”، آراء أبرز رواد الأعمال في المجال التقني بشأن روبوت الدردشة الذكي الجديد، السلبي منها والإيجابي، والتي كانت كما يلي.

“بيل غيتس”

لكونه مؤسسا لمايكروسوفت المالكة للشركة المطورة لروبوت الدردشة OpenAI، كان رأي بيل غيتس في نظام ChatGPT إيجابيا، ولا عجب.

وبحسب “بيزنس إنسايدر”، سبق لبيل غيتس أن قال عن روبوت الدردشة الذكي الجديد، إنه أهم ابتكار في العقد دون منازع.

“آندي جاسي”

آندي جاسي هو الرئيس التنفيذي الحالي لشركة أمازون، وكان على خطى غيتس، يمتلك رد فعل إيجابيا تجاه روبوت الدردشة الذكي الجديد.

ونق الموقع تصريحات له سابقة، أدلى بها على خلفية إطلاق النظام الذكي رسميا للاستخدام لصحيفة فايننشال تايمز، قال بها إنه متحمس لرؤية الإمكانات المتحملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي مشيرا في حديثه لـ ChatGPT.

“ساندر بيتشاي”

الرئيس التنفيذي لشركة ألفا بيت وغوغل ساندر بيتشاي، كان له رأي أيضا في روبوت الدردشة الذكي الجديد ChatGPT، كون شركته أكثر المتضررين من تفوق مايكروسوفت الذي اكتسبته الأخيرة على حساب محرك بحث غوغل، بفضل تدعيم محركها للبحث Bing بـ ChatGPT.

وفي حديث له للمستثمرين في شركته الكبيرة ألفا بيت، قال ساندر إن شركته أصبحت تعتبر الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر عمقا التي تطورها حاليا، بعد إطلاقه لحالة الاستنفار لتقديم رد سريع على تفوق مايكروسوفت.

“ساتاي ناديلا”

الرئيس التنفيذي الحالي لشركة مايكروسوفت “ساتاي ناديلا”، كان له أيضا رأي في الإنجاز المميز، بطرح شركته لـ ChatGPT رسميا.

وفي حوار له مع شركة CBS الأمريكية، قال ناديلا، إنه يشعر بتفاؤل بالغ للتطور الحالي للذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن البشر يجب أن يلتزموا بفرض قبضتهم التي لا شك فيها على أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنعها من الخروج عن السيطرة.

“إيلون ماسك”

كان إيلون ماسك، أكثر العاجزين عن التعبير عن رأيهم على الملأ بشأن روبوت الدردشة الجديد، فقد أشارت العديد من التقارير إلى أن ماسك غاضب من نجاح ChatGPT، خاصة أنه كان أحد الأعضاء المؤسسين للشركة المطورة له OpenAI، قبل أن يتركها في عام 2018 بعد خلاف مع مجلس إدارتها.

وفي حديث سابق له مع شبكة CNBC، قال ماسك إن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد أضخم المخاطر على الحضارة المستقبلية للبشر مشيرا بحديثه لـ ChatGPT.