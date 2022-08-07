ما هي أهم الفروق بين هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro؟

تتوجّه أنظار عشاق شركة ”أبل“ الأميركية الى الحدث المرتقب الذي يقدم فيه عملاق التكنولوجيا سلسلة هواتفه الرائدة المقبلة ”iPhone 14“، جنباً إلى جنب مع الجيل الجديد من الساعات الذكية ”Watch Series 8″، بالإضافة إلى أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة المختلفة.

وبينما يقترب إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة، رّكزت أشهر المواقع التقنية المتخصصة على النسخة الاحترافية المقبلة من ”أبل“ وأبرز الاختلافات والترقيات التي ستحصل عليها مقارنة بالنسخة الحالية، ”iPhone 13 pro“.

المعالج والأداء

إن أبرز ترقية سيحصل عليها طراز ”iPhone 14 Pro“ المقبل ستكون بلا شك شريحة ”A16 Bionic“ الجديدة من شركة ”أبل“. وتعتمد هذه الشريحة على عملية تصنيع ”TSMC“ من معمار 4 نانومتر، وستكون تغييرًا كبيرًا عن شريحة ”A15 Bionic“ الحالية والتي تعتمد على عملية 5 نانومتر.

ولفتت التقارير المتخصصة الى أن الشرائح الجديدة المقرر طرحها لن تقدم أداءً أفضل فحسب، بل ستكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبالاقتران مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5“ المزعومة، من المتوقع أن يكون هاتف ”iPhone 14 Pro“ الجديد أقوى من سابقه، والذي يتميز بذاكرة من نوع ”LPDDR4X“.

ويشترك الطرازان في العمل على نظام تشغيل ”iOS 16“ الجديد والمقرر إطلاقه الشهر المقبل أيضاً. وسيكون الاختلاف هو أن طراز ”iPhone 14 Pro“ سيأتي مع نظام التشغيل هذا مثبتاً مسبقاً، بينما يجب تحديث ”iPhone 13 Pro“. ولكن بشكل عام، سيعمل كلاهما على نفس نظام التشغيل ويوفران الوصول إلى نفس الميزات بالضبط.

مستشعر كاميرا أكبر

ومن المقرر أن يأتي طراز ”iPhone 14 Pro“ الجديد مع وحدة كاميرا خلفية أكثر بروزًا عن الطراز الحالي، والسبب في ذلك يرجع إلى ترقية المسشتعر الرئيسي إلى 48 ميغابكسل بدلاً من 12 ميغابكسل في هاتف ”iPhone 13 Pro“.

في السياق ذاته، يمنح المستشعر الجديد القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ”8K“. ويتوقع عدد من خبراء التقنية المشهورين أن تقوم ”أبل“ بإدخال تحسينات على الوضع السينمائي الذي كانت قدمته مع طراز ”iPhone 13 Pro“ الحالي.

تجربة شاشة محسنة

انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تفيد بأن طراز ”iPhone 14 Pro“ المقبل قد يأتي بتقنية ”ProMotion“ محسنة، وهي تقنية خاصة بمعدل تحديث الشاشة.

وذكرت تقارير حديثة أن ”أبل“ ستقدم نسخة متطورة من هذه التقنية ستسمح بمعدل تحديث متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز، بدلاً من التغير الديناميكي من 10 إلى و120 هرتز الموجود حالياً في طراز ”iPhone 13 Pro“.

وأفادت التقارير بأن هذا التحسن في تقنية ”ProMotion“ يعني، من الناحية النظرية، أن الآيفون المقبل سيتميز بخاصية ”الشاشة التي تعمل دائمًا“ (Always-on Display). ولن يكون التحديث مفاجئًا، نظرًا لأن وظيفة العرض الدائم تعمل بالفعل على الساعة الذكية الخاصة بشرك ”أبل“.

ومن المتوقع أن تعقد ”أبل“ حدث إطلاقها الكبير في الـ13 من سبتمبر المقبل، والذي سيشهد أيضاً إطلاق نسخة أساسية جديدة من أجهزة الشركة اللوحية، ”آيباد“، وأيضًا طراز جديد من سماعات الأذن اللاسلكية.