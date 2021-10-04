ما هي أهم المشاكل التي ظهرت في آيفون 13؟

بدأت هواتف آيفون 13 في الوصول إلى المستخدمين مع نهاية سبتمبر الماضي، وقد أرسلت آبل جميع نماذج الهواتف معًا.

وذلك على غير عادتها، حيث كانت تنطلق النماذج في أوقات مختلفة من العام، لذلك بدأت مشاكل التصنيع بالظهور في النماذج المختلفة.

ولا تمثل المشاكل التي ظهرت حتى الآن سببًا قويًا لجعل المستخدمين يبتعدون عن شراء آيفون 13.

وهي تعتبر مشاكل تصنيع بسيطة ولا تؤثر على أداء الهاتف بشكل كبير أو تجعله غير قادرًا على العمل.

خاصية ProMotion لا تعمل مع بعض التطبيقات في آيفون 13

أضافت آبل خاصية ProMotion للمرة الأولى لهواتفها الذكية، حيث أصبحت هواتف آبل تعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وتظل هذه الخاصية حصرية لنماذج برو وبرو ماكس، لذلك بدأت هذه المشكلة بالظهور فيها.

وتحدث هذه المشكلة لأن بعض التطبيقات تعمل بمعدل 120 هرتز للتحديث ولكن تعرض تأثيرات الإنتقال الخاصة بها بمعدل 60 إطار في الثانية.

وتظهر تأثيرات الإنتقال والتطبيق بشكل غير وغير مريح للعين بسبب هذا الإختلاف في معدلات التحديث.

ولا يوجد ما يمكنك فعله لإيقاف هذه المشكلة، حيث تعد آبل بإطلاق تحديث جديد يحلها في أقرب وقت.

أتاحت آبل منذ فترة خاصية لمستخدمي ساعتها الذكية تسمح لهم بفتح قفل الهواتف عبر الساعة.

وذلك في استجابة لانزعاج البعض من عدم القدرة على فتح الهاتف باستخدام بصمة الوجه عن ارتداء الأقنعة الواقية.

وقد توقفت هذه الخاصية مع بعض هواتف آيفون 13، ولكن قامت آبل بإطلاق تحديث iOS 15.01 لحل هذه المشكلة.

ويجب عليك تحميل التحديث الجديد لنظام WatchOS 8 أيضًا حتى تعود هذه الخاصية للعمل مجددًا بشكل جيد.

تحدث بعض المستخدمين عبر منتديات الإنترنت المختلفة عن مشكلة تحدث معهم، حيث لا تستجيب الهواتف للمس وتحتاج إلى تكرار الأمر أكثر من مرة حتى يستجيب له الهاتف.

وتظهر هذه المشكلة في أماكن متفرقة من النظام وتحديدًا في الأجزاء العلوية للشاشة.

وقد أبلغ بعض مستخدمو آيفون 12 عن هذه المشكلة أيضًا، لذلك يبدو أن الأمر متعلق بمشكلة في النظام، ويجب أن ننتظر إطلاق تحديث مناسب لحلها.

لا يمكن القول بأن هذه مشكلة حقيقية أو خطأ في النظام البرمجي للهاتف، حيث أطلقت آبل هذه الخاصية لتساعد المستخدمين في التصوير.

ولكن جزء كبير من مستخدمي الهاتف لم تعجبهم هذه الخاصية، حيث تنتقل الكاميرا إلى العدسة الواسعة للغاية تلقائيًا دون الضغط على أزرار الهاتف.

وتعد آبل بإطلاق تحديث يتيح للمستخدمين إغلاق هذه الخاصية، وذلك ليعطيهم المزيد من التحكم في الهاتف.