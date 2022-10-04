ما هي التحسينات التي تضمنتها سماعة "AirPods Pro 2"؟

أطلقت شركة آبل سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية في حدث iPhone 14 الذي عقد خلال الشهر الماضي، ولقد تميزت بتحسينات في جودة الصوتيات وحجب الضوضاء.

من جهة أخرى كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر 3C في الصين عن سعة البطارية في إصدار ابل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods Pro 2.

ويؤكد تقرير 3C على أن سماعة AirPods Pro 2 تأتي بتحسينات في عمر البطارية بنسبة 15% مقارنة بإصدار شركة ابل الأصلي.

كما يؤكد التقرير على أن كل جهة من السماعة اللاسلكية تتضمن الآن بطارية بسعة 49.7 mAh، أي تم ترقية سعة البطارية عن الإصدار السابق الذي تتضمن بطارية بقدرة 43.24 mAh.

أيضاً من المتوقع أن يصل عمر الشحن للجيل الثاني من سماعة AirPods Pro إلى 6 ساعات من الشحن، أي بزيادة ساعة ونصف الساعة عن الإصدار الأصلي.

يذكر أن سماعة AirPods Pro2 اللاسلكية تأتي بمستشعر للجلد، كما تأتي بشريحة H2 الجديدة من ابل، إلى جانب السعة الأكبر للبطارية.