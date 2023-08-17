ما هي المفاجأة التي تحضرها آبل لعشاق "Apple Watch"؟

تخطط شركة آبل لتحديث كبير للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لساعتها بجهاز جديد أطلق عليه اسم “Watch X”.

ووفقاً لموقع “cnbc” يقال إن الساعة X ستحتوي على علبة أرق، ويفكر المصممون في سوار مغناطيسي أكثر أناقة ويشغل مساحة أقل من نطاقات Apple Watch الأصلية.

وبحسب ما ورد، ستشمل الساعة أيضًا شاشة microLED، والتي توفر لونًا ووضوحًا أفضل، وطريقة للمستخدمين لمراقبة ضغط الدم.

من المقرر أيضًا أن تطلق الشركة تشكيلة Apple Watch Series 9 الخاصة بها في سبتمبر، حيث من المتوقع أيضًا وجود أجهزة iPhone جديدة. ستتميز الساعات بألوان جديدة ومعالجات أسرع. هذه التغييرات طفيفة إلى حد ما مقارنة بما تمتلكه Apple في متجر Watch X، والتي ستكشف عنها في عام 2024 أو 2025.

لكنه يُظهر أن آبل تعرف أن معظم الأشخاص ما زالوا يشترون Apple Watch لأول مرة، على عكس iPhone، على سبيل المثال، لا يقوم المستهلكون حتى الآن بترقية ساعات Apple Watch الخاصة بهم كل عام. قالت بلومبرج في وقت سابق إن شركة Apple تخطط أيضًا لإصدار جديد من Apple Watch Ultra الراقية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي قد يكون جديدًا.

لا تقدم آبل مبيعات لساعاتها، والتي يتم تضمينها بدلاً من ذلك في فئة “المنتجات الأخرى” مع أدوات أخرى مثل AirPods و HomePods و Apple TV. وقد سجل هذا القطاع إيرادات بقيمة 8.28 مليار دولار للربع الثالث من السنة المالية، بزيادة 2٪ على أساس سنوي.

ارتفعت أسهم آبل بنسبة 37٪ تقريبًا منذ بداية التداول يوم الإثنين. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بحوالي 30٪ لنفس الفترة.