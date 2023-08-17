الجمعة 1 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي المفاجأة التي تحضرها آبل لعشاق "Apple Watch"؟

منذ 23 ثانية
Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

A A A
طباعة المقال

تخطط شركة آبل لتحديث كبير للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لساعتها بجهاز جديد أطلق عليه اسم “Watch X”.

ووفقاً لموقع “cnbc” يقال إن الساعة X ستحتوي على علبة أرق، ويفكر المصممون في سوار مغناطيسي أكثر أناقة ويشغل مساحة أقل من نطاقات Apple Watch الأصلية.

وبحسب ما ورد، ستشمل الساعة أيضًا شاشة microLED، والتي توفر لونًا ووضوحًا أفضل، وطريقة للمستخدمين لمراقبة ضغط الدم.

من المقرر أيضًا أن تطلق الشركة تشكيلة Apple Watch Series 9 الخاصة بها في سبتمبر، حيث من المتوقع أيضًا وجود أجهزة iPhone جديدة. ستتميز الساعات بألوان جديدة ومعالجات أسرع. هذه التغييرات طفيفة إلى حد ما مقارنة بما تمتلكه Apple في متجر Watch X، والتي ستكشف عنها في عام 2024 أو 2025.

لكنه يُظهر أن آبل تعرف أن معظم الأشخاص ما زالوا يشترون Apple Watch لأول مرة، على عكس iPhone، على سبيل المثال، لا يقوم المستهلكون حتى الآن بترقية ساعات Apple Watch الخاصة بهم كل عام. قالت بلومبرج في وقت سابق إن شركة Apple تخطط أيضًا لإصدار جديد من Apple Watch Ultra الراقية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي قد يكون جديدًا.

لا تقدم آبل مبيعات لساعاتها، والتي يتم تضمينها بدلاً من ذلك في فئة “المنتجات الأخرى” مع أدوات أخرى مثل AirPods و HomePods و Apple TV. وقد سجل هذا القطاع إيرادات بقيمة 8.28 مليار دولار للربع الثالث من السنة المالية، بزيادة 2٪ على أساس سنوي.

ارتفعت أسهم آبل بنسبة 37٪ تقريبًا منذ بداية التداول يوم الإثنين. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بحوالي 30٪ لنفس الفترة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تصرفات روبوت الدردشة الذكي "My AI" تثير قلق مستخدمي سناب شات
    شعار غوغل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تفرض غرامة على غوغل
    TweetDeck
    صدمة جديدة لمستخدمي تويتر.. TweetDeck لم تعد مجانية

    الأكثر قراءة

    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
    تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
    مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
    عادل إمام
    "لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام