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ما هي الميزات الاجتماعية التي تريد آبل إضافتها إلى iMessage؟

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 4:27 مساءً
هاتف آبل

هاتف آبل

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أفادت وكالة بلومبيرج أن شركة آبل تعمل على إدخال تحسينات على iMessage من شأنها أن تساعدها في التنافس مع ميزات الشبكات الاجتماعية الأكثر قوة في منتجات المراسلة عبر فيسبوك، مثل واتساب.

وبالرغم من أن تقرير بلومبرج لم يحدد التغييرات القادمة على iMessage أو الوقت المتوقع لإطلاقها، إلا أن هذه الميزات قد تزيد التوترات بين آبل وفيسبوك.

وسلط مارك زوكربيرج الضوء على iMessage كمثال على كيف أصبحت الشركتان متنافستين بشكل متزايد

وقال زوكربيرج في شهر يناير: يأتي iMessage مثبتًا سابقًا عبر كل آيفون وتدفعه آبل إلى الأمام باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والأذونات الخاصة، وهذا هو السبب في أنه خدمة المراسلة الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة.

وركزت فيسبوك على الرسائل المشفرة من خلال واتساب وإنستاجرام ومسنجر، حيث تتطلع إلى أن تغذي الاتصالات الخاصة موجة جديدة من النمو للشركة.

وأعلن زوكربيرج عن محور الشركة للخصوصية في عام 2019، قائلاً: أعتقد أن مستقبل الاتصالات يتحول بشكل متزايد إلى الخدمات الخاصة المشفرة.

وفي غضون ذلك، تواصل آبل إطلاق المزيد من ميزات الخصوصية عبر آيفون، مما يتطلب من صانعي التطبيقات مثل فيسبوك الكشف عن نوع البيانات التي يجمعونها.

وفي الأسبوع المقبل، تجلب آبل ميزة جديدة عبر iOS 14.5، التي تفرض على الشركات، مثل فيسبوك، الحصول على إذن المستخدم لتتبعه من خلال الإعلانات المستهدفة.

ووفقًا لشركة آبل، لا تجمع خدمة iMessage أيًا من البيانات التي تجمعها تطبيقات فيسبوك.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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