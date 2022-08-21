الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي النبتة القادرة على النمو في المريخ؟

منذ 5 دقائق
كوكب المريخ

كوكب المريخ

A A A
طباعة المقال

بمجرد أن نتغلب على جميع التحديات التي ينطوي عليها الوصول إلى المريخ، سيتعين علينا بعد ذلك الوصول لكيفية جعل الحياة مستدامة هناك، وستكون زراعة المحاصيل جزءا رئيسيا من ذلك.

وسيتطلب الأمر الكثير من الأبحاث، نظرا لوجود نسب عالية من الأملاح والمعادن، التي تجعل معظم النباتات تكافح من أجل البقاء على الكوكب الأحمر.

ووجدت دراسة حديثة نشرت على موقع مجلة “بلوس ون” وأشرف عليها عدد من العلماء من جامعات عديدة، أن نبات البرسيم سيكون قادرا على البقاء حيا في تربة المريخ البركانية، ويمكن استخدامه كسماد لزراعة الأطعمة مثل اللفت والفجل والخس.

وقال الباحثون: “المحتوى الغذائي المنخفض لتربة المريخ والملوحة العالية تجعلها غير صالحة لنمو المحاصيل، لذلك من الضروري تطوير استراتيجيات لتعزيز المحتوى الغذائي في تربة الكوكب الأحمر وتحلية المياه المالحة للبعثات طويلة الأمد”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ر
    3 شاحنات كهربائية تحتل قائمة الأفضل في 2022
    هاتف ايفون
    إليك طريقة معالجة عطل البلوتوث بهاتف آيفون
    مايكروسوفت
    تحذير من مايكروسوفت.. سبب غريب وراء أعطال عدد من الأجهزة المحمولة!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!