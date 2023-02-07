مبالغ فلكية.. أغلى 5 رموز NFT غير قابلة للاستبدال تم بيعها حتى الآن

يمكن القول أن الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT هي آخر صيحة في عالم وثورة البلوك تشين، وبقدر ما يشهده عالم تداول رموز NFT الغير قابلة للاستبدال من إقبال على الشراء، ارتفعت أسعار هذه الرموز بشكل جنوني في السنوات الماضية.

وأسواق وبورصات تداول هذا النوع من الرموز الغير قابلة للاستبدال، شهد في السابق عمليات بيع لرموز NFT، سجل سعر الأغلى منها نحو 100 مليون دولار.

وفيما يلي يكشف موقع “ديكسرتو”، عن قائمة أغلى 5 رموز NFT غير قابلة للاستبدال، سبق وأن بيعت عبر عمليات بيع وتداول هذا النوع من الأصول الرقمية.

رمز CryptoPunk #5822

وضمن القائمة، في المركز الخامس، يأتي رمز، CryptoPunk #5822، هذا الرمز يعتبر أغلى خامس NFT بيع من قبل، بتكلفة وصلت لـ23.7 مليون دولار.

وتم بيع هذا الرمز بهذه التكلفة بتاريخ 12 فبراير/شباط من عام 2022 الماضي، مع توقعات بمضاعفة تكلفته عند إعادة بيعه مستقبلا.

رمز Beeple’s HUMAN ONE

ضمن القائمة يأتي رابع أغلى رمز NFT في العالم، وهو رمز Beeple’s HUMAN ONE، الذي سبق وأن تم بيعه بقيمة 28.9 مليون دولار.

هذا الرمز الذي ينتمي لرموز Beeple الرقمية، تم بيعه بهذه القيمة بتاريخ 9 نوفمبر/شباط من عام 2021.

رمز Clock

في المركز الثالث، يأتي رمز NFT باسم Clock، سبق وأن تم بيعه بقيمة وصلت لـ 52 مليون دولار، وهو رمز رقمي غير قابل للاستبدال، من صناعة “جوليان أسانج”.

والرمز عبارة عن ساعة توقيت، تقوم بتعداد أيام السجن التي يقضيها حتى الآن جوليان أسانج، المسرب لوثائق ويكليكس الشهيرة.

وكان الهدف من بيع هذا الرمز، جمع تمويل لتكليف محام للدفاع عن أسانج في قضيته الشهيرة.

رمز Everydays: the First 5000 Days

في المركز الثاني، يأتي رمز NFT باسم Everydays: the First 5000 Days، هو ثاني أغلى رمز تم بيعه من قبل، بتكلفة وصلت لـ 69 مليون دولار.

هذا الرمز ينتمي أيضا لرموز Beeple الغير قابلة للاستبدال، ويتكون من 5 آلاف صورة مجمعة بطريقة الكولاج.

رمز Pak’s ‘The Merge’

في المركز الاول، كأغلى رمز NFT تم بيعه من قبل، يأتي رمز Pak’s ‘The Merge’، وقد تم بيع هذا الرمز بتاريخ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021.

وهذا الرمز مملوك لمجموعة مشتركة من المالكين، يبلغ عددهم 30,000 مالك اجتمعوا معا لتوفير قيمته.