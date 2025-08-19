مبيعات الهواتف تعزز إيرادات شاومي 30.5٪

قالت شركة شاومي للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، إن زيادة مبيعات الهواتف الذكية، ولا سيما في جنوب شرق آسيا، أسهم في تعزيز إيرادات الربع الثاني بنسبة 30.5 بالمئة.

وبلغت الإيرادات في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران 116 مليار يوان (16.16 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك تقديرات 15 محللا جمعتها مجموعة بورصات لندن عند متوسط 114.7 مليار يوان.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، ارتفع صافي الربح المعدل 75.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 10.8 مليار يوان، متجاوزا التقدير المتوسط البالغ 10.1 مليار يوان.

وذكرت شاومي، ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، أنها صارت العلامة التجارية الأكثر مبيعا للهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني وثاني أكبر شركة من حيث الشحنات في أوروبا.