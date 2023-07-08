السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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متتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة ينضم إلى ثريدز

منذ 44 دقيقة
جاك سويني

جاك سويني

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انضم جاك سويني، الذي ابتكر حسابا يتتبع طائرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخاصة، إلى منصة ثريدز التي يمتلكها مارك زكربيرج، وذلك بعد تعليق حسابه على تويتر العام الماضي.

وقال سويني في أول منشور له على منصة ثريدز المنافسة لتويتر يوم الخميس “إيلونجيت وصل إلى ثريدز!”. ووصل عدد متابعي حساب سويني على ثريدز إلى أكثر من 21 ألفا حتى صباح، السبت.

ويتتبع حساب إيلونجيت تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة في المجال العام.

وعلقت شركة تويتر، المملوكة لماسك، حساب إيلونجيت في ديسمبر كانون الأول، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب بعد أن قال إن “مطاردا مجنونا” تتبع ابنه عن طريق الخطأ.

وانضم ملايين المستخدمين لمنصة ثريدز المملوكة لشركة ميتا في غضون ساعات، وكان منهم شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز. وتسعى منصة ثريدز للاستفادة من الحالة الضعيفة لتويتر بعد سلسلة قرارات فوضوية اتخذها ماسك. ولم يرد سويني أو تويتر أو ميتا بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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