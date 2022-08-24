متجر خدمة الإصلاح الذاتية يبدأ بتلقي طلبات "MacBook Air و MacBook Pro"

أعلنت شركة آبل المالكة لأجهزة آيفون وأجهزة ماك وملحقاتها، (الاثنين 22-8-2022) عن بدء قبول طلبات الصيانة من من خلال موقع Self Service Repair Store على أجهزة MacBook Air و MacBook Pro.

أصبح المتجر الإلكتروني غير متاح صباح يوم الثلاثاء لفترة وجيزة، بينما تم تحديث الموقع ليعكس توسع برنامج إصلاح الخدمة الذاتية من أبل ليشمل أجهزة Mac.

يمكن لمالكي إصدارات MacBook Air و MacBook Pro المزودين بمعالجات من مجموعة M1 الآن الحصول على أدلة الإصلاح وقطع الغيار والأدوات الأصلية من أبل عبر المتجر. لا توجد أدلة أو أجزاء متوفرة لأجهزة Mac ذات شريحة M2 أو أجهزة Mac المكتبية حتى الآن.

أطلقت أبل إصلاح الخدمة الذاتية لجهاز آيفون في وقت سابق من هذا العام لهواتف iPhone 12 و iPhone 13. وبالنسبة لنظام التشغيل Mac، يعمل البرنامج كما يعمل مع ،آيفون مما يلزم العملاء بمراجعة دليل الإصلاح أولاً قبل زيارة متجر الإصلاح الذاتي للطلب..

توفر خدمة الإصلاح الذاتية لأجهزة MacBook Air و MacBook Pro أكثر من عشرة أنواع مختلفة من الإصلاح لكل طراز، بما في ذلك الشاشة والحافة العلوية مع البطارية ولوحة التتبع مع المزيد قادم في المستقبل، وفقًا لشركة أبل.

ستقدم أبل مجموعات تأجير مقابل 49 دولارًا للعملاء الذين لا يرغبون في شراء أدوات لإصلاح واحد، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أدوات لمدة أسبوع واحد مع الشحن المجاني. يمكن للعملاء إرسال الأجزاء المستبدلة مرة أخرى إلى أبل للتجديد وإعادة التدوير، وغالبًا ما يحصلون على ائتمان لشراء الإصلاح في هذه العملية.

يعمل البرنامج حاليًا في الولايات المتحدة فقط، لكن أبل تقول إنه سيتوسع إلى أوروبا في وقت لاحق من هذا العام. تخطط أبل أيضًا لإتاحة قطع الغيار والأدلة لطرازات Apple Silicon Mac الإضافية في وقت لاحق من هذا العام.