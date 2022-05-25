متصفح “غوغل كروم” الأسوأ في منع هجمات “التصيّد الاحتيالي” (دراسة)

كشفت دراسة بريطانية عن أن متصفح شبكة الإنترنت “غوغل كروم” كان الأسوأ في اكتشاف ومنع هجمات التصيد على الرغم من كونه الأكثر استخداما في المملكة المتحدة.

ومجموعة لحقوق المستهلكين إن الدراسة التي تبحث في عناوين الويب لنحو 800 موقع تصيد اكتشف حديثا في متصفحات الويب، وجدت أن “كروم” يحظر 28% فقط عند استخدامه على نظام “ويندوز” للكمبيوتر و25% على أجهزة “آبل ماك”.

فيما كان متصفح “فايرفوكس” هو الأفضل أداء، حيث منع 85% من هجمات التصيد على أنظمة “ويندوز” و78% على أجهزة “ماك”، حسبما ذكر موقع “ياهو فايننس”.

ومنع “فايرفوكس”هجمات تصيد أكثر من متصفح “إيدج” الرئيسي بأنظمة “مايكروسوفت ويندوز” والذي حظر 82% من هجمات التصيد، فيما حظر المتصفح الرئيسي لأجهزة “آبل ماك” المعروف باسم “سفاري” 77% من الهجمات.

في غضون ذلك، تمكنت متصفح “أوبرا” في الوقت نفسه من منع 56% فقط من الهجمات على أنظمة تشغيل أجهزة “ماك” أو أنظمة “ويندوز” على الأجهزة الأخرى، بحسب الدراسة.

خدع التصيد الاحتيالي هي تلك التي ينشئ فيها المجرمون رسائل تبدو أصلية لخداع المستهلكين للنقر عليها لتحولهم إلى موقع ويب مزيف حيث يمكن تثبيت فيروسات على أجهزتهم، أو جعلهم يسلمون المعلومات الشخصية التي يمكن استخدامها للوصول إلى المعلومات المالية أو الحسابات المصرفية عبر الإنترنت.