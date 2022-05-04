متعطش للدماء وقاتل.. العلماء تكتشف اغرب عنكبوت صحراوي

يوماً بعد يوم يحاول العلماء ايجاد اقل الفرص لإكتشاف المزيد والمزيد من المخلوقات الغريبة والخطيرة، بعضها يكتشف عن طريق الصدفة او عن اصرار وترصد من قبل العلماء والباحثيين، فكل عالم وكل باحث يبحث في مجاله عن كل شئ، ففي هذا العالم وهذة الأرض خبايا كثيرة مازلنا لا نعرف عنها شئ رغم عدد الاكتشافات التى توصل لها العلماء حتى الآن.

وأثناء بحث بعض من العلماء تم اكتشاف اغرب عنكبوت يمكن ان نراه، فبحسب ما نشرت قناة متخصصة بعالم الحيوان تقريراً مصوراً يسلط الضوء على أحد أغرب العناكب والذي يملك الجرأة للهجوم على أي شيء يصادفه، حتى تلك الحيوانات التي تفوقه حجماً ووزنا.

ونشرت قناة “VenterLex” الروسية تقريراً تحدثت فيه عن العنكبوت الغريب الذي يحمل اسم “Solifugae” في كتب الأحياء أو “عنكبوت الشمس”، حيث اعتبر التقرير أن هذا النوع من العناكب “يقتل كل شيء”.

ويظهر العنكبوت ذو الفك الغريب في الفيديو وهو يقوم بتنفيذ هجوم على عدد من الحيوانات التي يمكن أن تصنف بأنها خطيرة جداً بالنسبة لحجمه، حيث يقتل السحالي والفئران والطيور، وحتى الأفاعي “لم تسلم من شره”، كما يقال.

وقام هذا العنكبوت الغريب بقتل عقرباً ساماً ومجموعة كاملة من النمل والتقط بفكيه طائراً وفأراً، بأحجام تفوقه بالكثير، ووصف التقرير هذا العنكبوت بـ”الرعب الحقيقي للصحراء”، وهو “متعطش لدماء العقارب والعناكب، وكذلك أسرع اللافقاريات الأرضية!”.

كما يطلق العلماء على صنف هذا العنكبوت اسم “المعتزلات” أو “العناكب الجملية” واسمها العلمي “Solifugae” وهي رتبة تتبع طائفة العنكبيات من شعبة مفصليات الأرجل.

وليس هذا فحسب حيث تعرف هذه الرتبة بأسماء أخرى مثل “عقارب الرياح” و”عناكب الشمس” والسلبوغيات، حيث تعيش حياتها في المناطق الصحراوية.