متى حدّد العلماء تاريخ “القفزة الأولى” لفيروس كورونا المستجد؟

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خلصت دراسة جديدة ستنشر قريباً بأن فيروس كورونا حقق القفزة الأولى من المضيف الأول أي الحيوان إلى البشر في وقت ما بين 6 تشرين الأول و11 كانون الأول من العام الماضي.

وأشارت معطيات صينية سابقة إلى تاريخ مختلف، وفقا لآخر الأبحاث في التركيبة الجينية للفيروس.

ويقول تقرير من موقع “ساوث تشينا مورنينغ بوست” إن “دارسة جديدة من المقرر نشرها في المجلة العلمية العدوى وعلم الوراثة والتطور خلصت إلى أن الفيروس حقق القفزة الأولى من المضيف الأول (الحيوان) إلى البشر في وقت ما بين 6 تشرين الأول و11 كانون الأول من العام الماضى.

وتستند النتائج إلى تجميع وتحليل أكثر من 7000 تسلسل من الجينوم، جمعت من جميع أنحاء العالم منذ يناير.

ومن خلال دراسة تطور الطفرات، تمكن الباحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جزيرة ريونيون من إعادة تشغيل ساعاتهم إلى نقطة انطلاق مشتركة.

كما تمكنوا من تحديد الطفرات الرئيسية للفيروس، الذي استمر في التطور منذ القفزة الأولى إلى البشر.

واستنادا إلى معلومات عن أول تسلسل كامل لجينوم الفيروس الذي نشره مختبر في شنغهاي في كانون الثاني، وتحليلات الجينوم الأخرى، خلص العلماء في وقت سابق إلى أن الفيروس قفز إلى البشر عبر الحيوان الوسيط في وقت ما من شهر تشرين الأول.

ولكن مع ظهور المزيد من المعلومات في أواخر الشهر الماضي، تبين أن الفيروس بدأ في تشرين الأول.