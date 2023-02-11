مجموعة الـ20 تدرس وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، السبت، إن مجموعة العشرين تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية.

وأضافت أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها.

وترأس الهند مجموعة العشرين هذا العام.

وناقشت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مدى أعوام صياغة قانون لتنظيم أو حتى حظر العملات الرقمية، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا.

وقالت سيترامان للصحفيين “نتحدث مع جميع الدول بخصوص أنه إذا كانت هناك حاجة لتنظيم فإن بلد واحد لا يستطيع فعل شيء بمفرده”.

وتستضيف الهند اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين هذا الشهر.