محادثات أوروبية روسية حول مهمة على المريخ

رغم توتر العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا على خليفة الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها أجرت محادثات مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) بشأن مهمة المركبة الجوالة إكسومارس، للبحث عن علامات على الحياة على سطح المريخ.

وأكد المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الأوروبية المحادثات في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، لكنه لم يشر إلى النتيجة.

وأضاف أن تحديثا قد يصدر في أعقاب اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية المزمع، الأربعاء.

وكانت الوكالة قد قالت في مارس/ آذار الماضي، إنها ستعلق التعاون مع روسكوزموس بشأن برنامجهما المشترك إكسومارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

وذكر دميتري روجوزين، رئيس روسكوزموس، لوكالة تاس الروسية للأنباء في مطلع الأسبوع، أن وكالة الفضاء الأوروبية ستتشاور مع أعضائها بعد المحادثات، لكنه أضاف أن فرص استئناف التعاون منخفضة.

ونقلت تاس عن روجوزين قوله إن فرص الحصول على رد إيجابي من أعضاء وكالة الفضاء الأوروبية تبلغ 7-8%.

كان روجوزين قد قال في أبريل/ نيسان الماضي، إن استئناف مشروعات الفضاء المشتركة لن يكون ممكنا إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.

وتشارك روسيا أيضا مع الغرب في محطة الفضاء الدولية، وهي أكبر جسم اصطناعي في الفضاء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في مايو/ أيار الماضي إنها لا تتوقع أن توقف روسيا التشغيل المشترك للمحطة.