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محامي "تويتر" يحذّر زوكربرغ من "الاختلاس المنظّم" و"صيد الموظفين"

منذ 33 دقيقة
تويتر

تويتر

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كشف موقع “سيمافور” الأميركي، أنّ موقع “تويتر” وجّه تهديداً اليوم باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة “ميتا” التي تملك “فايسبوك” والمنصة الجديدة المسماة بـ”قاتلة تويتر”، متهمًا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بـ”تصيد غير مشروع للموظفين السابقين من اجل إنشاء تطبيق مقلد”.

وأطلقت شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ “انستاغرام” و”فايسبوك” منصة “ثريدز”، التي تشبه “تويتر” وغيره من المنصات الاجتماعية القائمة على النصوص.

وبعد ساعات قليلة، أرسل محامي تويتر أليكس سبيرو، رسالة إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، متهمًا الشركة بالانخراط في “اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية وغيرها من الملكية الفكرية لتويتر”.

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