محطات الإنترنت الفضائي.. أمازون تدخل على خط التنافس مع ستارلينك

قررت شركة أمازون (الثلاثاء 14-3-2023) الخوض في مجال التنافس مع شركة ستارلينك في نشر شبكة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

وقالت الشركة الأمريكية، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، في منشور على مدونتها إن تصاميم المحطات الطرفية الجديدة «أصغر، وأقل سعرًا، وأكثر قدرة» من المنافسين، مثل: المحطات الطرفية التي توفرها شركة (ستارلينك) Starlink التابعة للملياردير (إيلون ماسك).

يُذكر أن الجهاز الأول للشركة هو المحطة الطرفية القياسية من (بروجكت كوبر) Project Kuiper، التي كشفت أمازون عن تصميمها منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتبلغ مساحتها أقل من 11 بوصة مربعة وسماكتها بوصة واحدة. وتزن المحطة الطرفية نحو 2 كج (دون احتساب شريحة التركيب)، وهي قادرة على توفير سرعات تصل إلى 400 ميجابت في الثانية. وتقول أمازون إنها تتوقع إنتاج المحطة الطرفية بأقل من 400 دولار أمريكي.

وتوفر أمازون أيضًا محطة طرفية صغرى بوزن يقارب 450 غ، وبمساحة لا تتعدى 7 بوصات. وتقول الشركة إن هذا الجهاز هو محطتها الطرفية «الصغرى والأقل سعرًا» وهي قادرة على توفير سرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، مما يجعلها مثالية لأي شخص يحتاج إلى خيار منخفض التكلفة للإنترنت.

وقدّمت أمازون أيضًا محطة طرفية تجارية موجهة للشركات الكبرى أو المنظمات الحكومية. وهي الكبرى والأقوى من بين المحطات الطرفية الثلاث، ويبلغ طولها 19 بوصة وعرضها 30 بوصة، وتوفر سرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وتأتي المحطات الطرفية الثلاث مُجهّزة بشريحة أمازون الخاصة المسماة (بروميثيوس) Prometheus. ووفقًا لأمازون، فإن الشريحة تجمع بين قدرات المعالجة لشرائح المودم لشبكات الجيل الخامس 5G الموجودة في الهواتف الذكية الحديثة، وقدرة المحطات الأساسية الخلوية للتعامل مع حركة المرور من آلاف العملاء في وقت واحد، وقدرة هوائيات التوصيل للأمواج الدقيقة لدعم الاتصال القوي من نقطة إلى نقطة».

يُشار إلى أن (بروجكت كوبر) هو مبادرة من أمازون لربط الناس بالإنترنت في جميع أنحاء العالم باستخدام كوكبة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مستوى منخفض.

وتتوقع أمازون إطلاق الجولة الأولى من الأقمار الصناعية خلال النصف الأول من عام 2024، ثم تشغيل الخدمة للعملاء الأوائل في وقت لاحق من 2024. وليس من الواضح مكان توفير (بروجكت كوبر) الإنترنت أولًا، ومقدار التكلفة للعملاء.

وقال (راجيف باديال)، نائب الرئيس للتقنية في (بروجكت كوبر)، في بيان: «إن هدفنا من (بروجكت كوبر) لا يقتصر على ربط المجتمعات غير المخدومة والمحرومة، بل أيضًا لإسعادها بجودة خدماتهم موثوقيتها وقيمتها».

وفي غضون ذلك، من المقرر إطلاق النموذجين الأولين للأقمار الصناعية خلال شهر أيار/ مايو المقبل.