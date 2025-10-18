الأحد 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
محكمة أمريكية تأمر مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف واتساب

منذ 29 دقيقة
أمرت محكمة أمريكية مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف خدمة الرسائل النصية “واتساب” التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، وهو تطور قالت المجموعة الإسرائيلية إنه قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

وفي حُكم من 25 صفحة صدر أمس الجمعة، فرضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيليس هاميلتون حظرا دائما على محاولات مجموعة (إن.إس.أو) اختراق واتساب، إحدى منصات الاتصالات الأكثر استخداما في العالم.

وقدمت هاميلتون لمجموعة إن.إس.أو تخفيضا كبيرا في التعويضات التي تم الحكم بها في محاكمة اختتمت في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى خفض التعويضات العقابية المستحقة عليها إلى ميتا من حوالي 167 مليون دولار إلى أربعة ملايين دولار.

ومن المرجح أن يشكل الأمر القضائي تحديا لمجموعة (إن.إس.أو)، التي اتُهمت على مدى سنوات بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نظام بيجاسوس، أداة القرصنة الرئيسية الخاصة بها.

    المصدر :
  • رويترز

