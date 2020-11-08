محمد بن راشد يكشف موعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، هن موعد وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ .

وقال بن راشد في تغريدة على ”تويتر“ مرفقة بمقطع مصور: إنه ”بعد مرور 111 يوما على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كم.. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره“.

وأضاف: ”نعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر (وهو) 9-2-2021 بإذن الله في تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء.. سيكون لنا عيدا.. وللعرب“.

وكانت الإمارات أعلنت يوم الإثنين 20 تموز/ يوليو الماضي، إطلاق مسبار الأمل من قاعدة ”تانيغاشيما“ باليابان، في رحلة مدتها 7 أشهر، تستهدف الوصول إلى مدار المريخ، من أجل استكشاف الفضاء.

وهو مشروع الدولة لاكتشاف كوكب المريخ، أجرى اليوم، آخر تعديل في مساره، ليتحدد بذلك موعد وصوله الدقيق إلى الكوكب الأحمر.

وبذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من 9 دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب، وهو أيضا أول مسبار يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.