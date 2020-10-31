محول “ماغ سيف”..وجهة أبل لإنهاء أزمة شاحن هاتف آيفون 12

تسعى الشركة الأمريكية ” أبل” لإيجاد حل لأزمة بيع هواتف “أيفون 12 ” الجديدة من دون شاحن ، لذلك عمدت إلى توفير محول ”MagSafe“ في متاجرها للمساعدة في حل الأزمة .

تخطط ”أبل“ لاستبعاد كابلات شحن ”Lightning“ من أجهزة الآيفون، ما يفسح المجال أمام هاتف بدون منفذ شحن تمامًا، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية.

ومن أحدث المؤشرات على اقتراب أبل من هذا التوجه الجديد، الذي يدشنه عملاق التقنية الأمريكي بتقديم هواتف خالية من المنافذ، هو تقديمه لـ ”MagSafe“ بالآيفون الجديد.

وفقًا لموقع ”macrumors“، تتوفر الآن محفظة بطاقات جلدية جديدة متصلة بطرازات ”iPhone 12“ عبر محول MagSafe في العديد من متاجر أبل حول العالم، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ.

كما بدأ عدد من أوائل العملاء الذين قاموا بالشراء فعليًا في مشاركة الصور والانطباعات الخاصة بالملحق الجديد.

وذكر أن أبل قد حددت 59 دولارًا سعرًا للحافظة الجديدة ”MagSafe Wallet“، وسيتم توصيله بالجزء الخلفي من الهاتف بهيكل مغناطيسي مصمم لوضع شواحن ”MagSafe“ الجديدة. كما أن الملحق ذو حجم متواضع إلى حد ما ولا يحمل سوى بضع بطاقات بلاستيكية.

وكانت بعض الانطباعات الأولية قد كشفت عن بعض المشكلات من خلال التطبيق العملي لاستخدام الحافظة المغناطيسية الجديدة، حيث يتم توصيلها بالهاتف الذكي فقط بمساعدة المغناطيس، ما قد يؤدي إلى خطر إمكانية فصل الملحق وفقدانه مع جميع المحتويات أثناء إدخال الهاتف أو إخراجه من الحقيبة الضيقة. كما أن سعة المحفظة متواضعة جدًا، ولن تعمل على حماية الهاتف من الإجهاد الميكانيكي.

وتستهدف أبل من خلال أجهزة الشحن ”MagSafe“ للآيفون 12، التي كُشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، جعل عملية الشحن اللاسلكي أكثر سلاسة، كما أنه مع ”MagSafe“ يضمن المغناطيس أن يكون جهازك دائمًا في المكان المناسب. ويعزز ”MagSafe“ رؤية أبل للنظام البيئي لملحقات الآيفون الخالية من الأسلاك عن طريق المغناطيس.