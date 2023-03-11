مختلف تماماً.. ترقبوا ظهور GPT-4 خلال الأسبوع القادم

يبدو ان ما شاهدناه جميعاً من ميزات مذهلة لروبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي ChatGPT، لم يكن إلا البداية فقط، والمستقبل مليء بالمفاجآت مع كل إصدار جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

فقد شركة مايكروسوفت، عزمها خلال الأسبوع القادم إطلاق الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4.

ووفقاً لمدير تكنولوجيا المعلومات في مايكروسوفت ألمانيا (أندرياس براون)، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4، هو النسخة المُحسّنة من نموذج GPT-3.5 الذي بُني عليه روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.

وجاء الإعلان ضمن مؤتمرٍ خاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي عقدته الشركة في ألمانيا، وفقًا لما نقله موقع Heise الألماني.

ونقل الموقع عن (براون) قوله: “سنكشف عن GPT-4 الأسبوع القادم، وسيكون لدينا نماذج متعددة تقدم إمكانيات مختلفة تمامًا، من بينها الفيديو مثلًا”. وأضاف أن النسخة الجديدة أصبحت أكثر تطورًا من حيث دعمها لجميع اللغات، وقال إنه سيكون بإمكان المستخدم مثلًا طرح سؤالٍ بالألمانية والحصول على إجابته بالإيطالية. وأضاف أن تعدد النماذج سيجعل من التقنية “أكثر شمولًا”.

ويُذكر أن نماذج GPT للذكاء الاصطناعي هي أساسًا من تطوير شركة OpenAI، إلا أن مايكروسوفت استثمرت مبلغ 10 مليارات دولار في الشركة الناشئة مقابل الحصول على حق تعديل نماذج الشركة لاستخدامها في مُنتجاتها، وهو ما فعلته الشركة الشهر الماضي عندما أعلنت عن دمج نسختها المُحسّنة الخاصة من ChatGPT بمحرك Bing. وقد أطلقت الشركة على نموذجها اسم (بروميثيوس) Prometheus وقالت إنه يتفوق على خدمة ChatGPT التقليدية.

وكانت شركة OpenAI قد كشفت سابقًا عن تطويرها لنموذج GPT-4 الذي سيكون أقوى وأسرع من GPT-3.5، لكنها لم تكشف عن الكثير من التفاصيل التقنية المتعلقة به، كما لم تكشف عن موعد طرحه، إلا أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بتوقع الكشف عنه خلال العام الجاري.

وحاليًا تقدم OpenAI عدة نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي، من أبرزها DALL-E 2 الذي يُمكّن المستخدمين من توليد الصور باستخدام النصوص، و Whisper، وهو محرّك لتحويل الكلام المنطوق إلى نص، و GPT القادر على كتابة النصوص والإجابة عن الأسئلة.

وحتى الآن، لا يمكن استخدام ChatGPT لتوليد الصور أو الفيديو، إلا أن (براون) أكد أن النسخة القادمة منه ستُصبح “متعددة الوسائط”، بمعنى إمكانية استخدامه لتوليد أنواع مختلفة من البيانات من ضمنها الفيديو.

وكانت جوجل قد أعلنت العام الماضي عن تطويرها لتقنية Imagen القادرة على توليد مقاطع الفيديو من العبارات النصية، إلا أن الخدمة ما زالت قيد التطوير ولم تتوفر بعد لعموم المستخدمين.