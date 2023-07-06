مخصصة للحفلات.. كليبش تطلق سماعتي بلوتوث جديدتين

أطلقت شركة كليبش (Klipsch) اثنين من سماعات البلوتوث المخصصة للحفلات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعتي الحفلات Gig XL وGig XXL الجديدتين توفران مستوى صوت حتى 110 ديسيبل مع ميكروفون لوظيفة Karaoke ووضع تعزيز الجهير.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 8 ساعات مع تشغيل أقصى شدة للصوت، مما يضمن تشغيل السماعة في الحفلات طوال الليل، وتشتمل باقة التوريد على كابل شحن البطارية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أقصى مستوى صوت للسماعة Gig XL يصل إلى 105 ديسيبل على مسافة 5ر0 متر، وتشتمل على مكبر صوت 18 سم للترددات العميقة ومكبر صوت 5 سم للترددات المتوسطة، مع اثنين من مضخمات الصوت بوظيفة التحكم DSP لوضع تعزيز الجهير Bass Boost، ويبلغ وزن السماعة 4 كجم.

وتعمل سماعة الحفلات Gig XXL بمستوى صوت يصل إلى 110 ديسيبل وتشتمل على اثنين من مكبرات الصوت 18 سم للترددات العميقة، وتأتي السماعة الكبيرة بعرض 5ر27 سم وتشتمل على منفذ 3ر6 ملم لتوصيل الأدوات، بالإضافة إلى ميكروفون لوظيفة Karaoke، بالإضافة إلى وظيفة العرض الضوئي المدمج مع إمكانية توصيل اثنين من السماعات لاسلكيا كزوج ستريو.