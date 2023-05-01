انتقد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف القيود التي فرضتها الشبكة الاجتماعية “تويتر” على حسابه باللغة الإنجليزية.

وأضاف مدفيديف في بيان: “موقع تويتر وقع تحت ظل تحكم وزارة الخارجية الأمريكية والأوكرانيين… لقد فعلو ذات الشيء نفسه مع ترامب، ومن الواضح أن إيلون ماسك لم يتعامل مع هذا الأمر، للأسف”.

في الوقت نفسه، أكد مدفيديف أنه يمكنك الاستغناء عن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشدد على أنه “بعد كل شيء، هذه مجرد شبكة اجتماعية أجنبية تعمل لصالح المؤسسة الأمريكية. لقد استخدمناها بسخرية للترويج لأهدافنا الدعائية”.

وأضاف مدفيديف: “مهمتنا الرئيسية مختلفة تماما: إلحاق هزيمة ساحقة بجميع الأعداء، الأوكرونازيين، والولايات المتحدة، وأتباعهم في الناتو، بما في ذلك بولندا الصعلوكة، وغيرها من الدول الغربية”، مشددا على أن روسيا يجب أن تستعيد كل أراضيها.

وتابع في البيان “حماية جميع أفراد شعبنا إلى الأبد. سنعمل بجد من أجل ذلك”.

ويوم السبت، أعلن مدفيديف أن “تويتر” فرض قيودا على منشوره حول بولندا. الذي أعرب فيه عن رأي مفاده أن الروسوفوبيا فقط هم من في السلطة، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين.