الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مديرة العمليات في "ميتا" تتنحى عن منصبها

2 - يونيو - 2022
شعار شركة "ميتا"

شعار شركة "ميتا" (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت شيريل ساندبرج ثاني أكبر مديرة تنفيذية نفوذاً في مجموعة “ميتا” الأميركية العملاقة استقالتها، الأربعاء، بعد أن اختارها مارك زوكربيرغ قبل 14 عاماً للعمل إلى جانبه.

وكتبت ساندبرج مديرة العمليات بـ”ميتا” في منشور على فيسبوك: “بعد 14 عاماً، سأغادر ميتا”، مشيرة إلى أنها ستبقى في مجلس إدارة المجموعة.

وأكدت أن هذه السنوات “إلى جانب مارك” كانت “شرفاً وامتيازاً لحياة كاملة”، فيما تتعرض المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها لانتقادات واسعة من السياسيين والمجتمع المدني بسبب نموذجها الاقتصادي.

وأضافت أنها وزوكربيرغ “كبرا معاً”، لكنها ستتنحى عن منصبها كمديرة للعمليات.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ساندربرج قولها: “لست متأكدة مما يخبئ لي المستقبل لكنني أعلم أنه سيشمل التركيز بشكل أكبر على مؤسستي والعمل الخيري، وهو أمر أكثر أهمية بالنسبة لي الآن من أي وقت مضى نظراً إلى مدى أهمية هذه اللحظة بالنسبة إلى النساء”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الرئيس التنفيذي لشركة آبل يقدم iPhone 14 الجديد
    بالصور.. آبل تكشف عن أحدث سلسلة من هواتف آيفون ومنتجات أخرى مميزة
    مهندسون يجرون فحوصات على القمر الصناعي الأوروبي الجديد MTG-I1
    MTG-I1.. أول قمر صناعي عالي التقنية لتسريع التحذيرات بشأن الطقس
    الفضاء- تعبيرية
    اكتشاف مجرة قطبية جديدة.. اليكم تفاصيلها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل