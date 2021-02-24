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مراجعة التعليقات قبل النشر ... ميزة جديدة في تويتر

24 - فبراير - 2021
تويتر

تويتر

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أطلقت شركة ”تويتر“ خاصية جديدة تحث المستخدمين على مراجعة تعليقاتهم التي قد تكون مسيئة قبل نشرها.

وأعلنت تويتر التي تعد واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، أن الخاصية الجديدة ستعمل على حث المستخدم على مراجعة تعليقه أو منشوره، وأخذ السياق في الاعتبار عند رصد ذكائها الاصطناعي لكلمات مسيئة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا تزال هذه الميزة قيد التجربة على نظام iOS، وسيتلقى المشاركون في الاختبار إشعارًا يسمح لهم بـ ”مراجعة“ أو ”حذف“ أو ”إرسال“ التغريدة.

يذكر أن ”تويتر“ أجرت اختبارات على ميزة مماثلة العام الماضي، في محاولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لاكتشاف الكلمات المسيئة في التغريدات.

حيث أطلقت الشركة الميزة التجريبية في أيار مايو 2020، على نظام iOS في محاولة لحث المستخدمين على التروي والتفكير قبل نشر تغريدة يحتمل أن تكون مسيئة.

وقالت الشركة في بيانها: ”عندما يزداد الجدال احتداما، قد تقول أشياء لا تعنيها، ولنساعدك على إعادة التفكير في الرد، نعمل على تجربة ميزة محدودة على نظام iOS يحثك على مراجعة ردك قبل نشره إذا كنت تستخدم كلمات قد تكون مسيئة“.

ومع ذلك، اختفت الميزة بهدوء وعادت إلى الظهور بعد بضعة أشهر في آب أغسطس 2020 على إصدارات تويتر على أندرويد وiOS والويب، ولكن تم إلغاؤها مرة أخرى من المنصة، إلا الشركة أوضحت أنها قررت المحاولة للمرة الثالثة.

وقال بيان الشركة يوم الثلاثاء: ”لقد أعدنا إطلاق ميزة تجريبية على iOS، تطلب منك مراجعة رد قد يكون مسيئا أو مهينا، هل تعتقد أنك تلقيت إشعارا عن طريق الخطأ؟ شارك ملاحظاتك معنا حتى نتمكن من تحسين الميزة“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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