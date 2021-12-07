مرسيدس.. الكشف عن مفهوم "مشروع مايباخ" للطرق الوعرة

كشفت شركة مرسيدس مايباخ عن سيارة كونسيبت كوبيه كهربائية جديدة مخصصة للطرق الوعرة، صممها الفنان الراحل فيرجيل أبلوه الذي توفي في 28 نوفمبر الماضي.

وفقاً لموقع “كار آند درايفر”، المتخصص في السيارات كانت المرسيدس الكوبيه الكهربائية هي آخر تعاون بين المصمم الأمريكي الشهير أبلوه وبين مرسيدس وأطلق عليها اسم “مشروع مايباخ”، وقد تعاونت مرسيدس -بنز مع مصمم الأزياء الشهير فيرجيل أبلوه العام الماضي لإنشاء مفهوم جديد للطرق الوعرة المستوحى من سيارات السباق، وهو قطعة فنية مبهرة تعتمد على جي كلاس الشهيرة. الآن تحيي مرسيدس-بنز ذكرى أبلوه الذي توفي يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 41 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان، من خلال الكشف عن مفهوم Project Maybach.

أشرف أبلوه على تصميم السيارة المذهلة، بالتعاون مع رئيس قسم التصميم بشركة “دايملر” جوردون واجنر.

تشبه الكوبيه الجديدة مرسيدس مايباخ 6 كونسيبت التي تم تقديمها في 2016 وهي تمتد بطول 20 بوصة ومزودة بعجلات لجميع التضاريس، هناك أيضًا ألواح انزلاقية معدنية صلبة في الأمام والخلف لتحمي جسم الهيكل من عوامل الطريق والطرق الوعرة مع مسامير برشام مكشوفة فوق العجلات، كما أن طلاء السيارة يعتمد على ثنائية الألوان التي تجمع لون التان بالأسود، كما تميزت الكونسيبت الجديدة بالطول المبالغ فيه لغطاء المحرك مع وجود خلايا شمسية تحته لزيادة نطاق السير.