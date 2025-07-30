مرسيدس تتأثر برسوم ترامب وتخفض هامش ربح قطاع السيارات لعام 2025

خفضت شركة (مرسيدس بنز) توقعاتها لمبيعات السيارات السنوية وهامش الربح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أثر الرسوم الجمركية الأمريكية في الربع الثاني من العام والذي بلغ نحو 420 مليون دولار مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع رسوم استيراد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الفارهة إنها تتوقع تسجيل هامش ربح يتراوح بين أربعة وستة بالمئة لقطاع السيارات هذا العام وإيرادات سنوية للمجموعة “أقل بكثير” من مستويات عام 2024، سواء بالنسبة لسياراتها أو شاحناتها، مع أخذ أثر الرسوم الجمركية بعين الاعتبار.

وكانت الشركة قالت في فبراير شباط، قبل بدء فرض ترامب للرسوم الجمركية، إنها تتوقع هامش ربح لوحدتها لتصنيع السيارات يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة هذا العام، بعد تراجع وحدة السيارات في 2024. وسحبت الشركة هذا الاسترشاد في أبريل نيسان.

وتعكس هذه النتائج التداعيات الأوسع نطاقا لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، والتي شهدت فرض ضرائب استيراد أمريكية أعلى على شركات تصنيع السيارات الأوروبية هذا العام.

وخفضت شركة (بورشه)، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة (فولكس فاجن)، مستوى أرباحها المستهدف للعام بأكمله اليوم.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا إطاريا مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوم استيراد بنسبة 15 بالمئة على معظم بضائع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هددت بها، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يمثلان ثلث التجارة العالمية تقريبا.

وقالت مرسيدس إن تأثير الرسوم الجمركية على هامش الربح التشغيلي المعدل لوحدة السيارات في الربع الثاني بلغ 150 نقطة أساس. وتشير حسابات رويترز إلى أن ذلك يساوي حوالي 362 مليون يورو (418 مليون دولار).

(الدولار = 0.8657 يورو)