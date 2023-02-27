مرسيدس تستعد لإطلاق أولى سياراتها بنظام MB.OS

تستعد شركة مرسيدس لإطلاق باكورة سياراتها المجهزة بنظام التشغيل MB.OS الجديد قبل نهاية هذا العام.

هذا النظام يوفر مزايا من حيث دعم التحديث ومزايا المعلومات والترفيه والقيادة الآلية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن الماركة الألمانية أوضحت أن سيارة الفئة E الجديدة ستكون هي أولى السيارات، التي تخرج من مصانع الشركة مدعمة بهذا النظام.

ويتيح النظام المعتمد الجديد على نظام Android عبر MBUX API لمزودي الطرف الثالث تطوير تطبيقات خاصة لسيارات مرسيدس مثل تطبيقات Zoom و Webex وتطبيقات بث الفيديو، بما في ذلك YouTube.

ومن خلال حزمة المستشعرات المصاحبة وبفضل التعلم الذاتي، سيتمكن النظام MB.OS من التعرف على المارة والمواقف المرورية المعقدة بشكل أفضل من أي وقت مضى بحيث يمكن ترك المقود أثناء توجيه السيارة.

كما أن الماسحات الضوئية بتقنية الليدار والرادار والكاميرات ستتيح التفاعل مع العقبات في الوقت المناسب.