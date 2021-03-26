"مرسيدس" تستعد للكشف عن سيارتها الكهربائية

بعد عدة عروض تشويقية، تستعد شركة ”مرسيدس- بنز“ أخيرًا لكشف النقاب عن الطراز الكهربائي من سيارة EQS في الـ 15 من أبريل/ نيسان، الذي سينافس طرازي Model S وe-tron GT، وفقا لوكالة ”بلومبيرغ“.

ونقل تقرير للوكالة الإخبارية عن ماركوس شايفر الرئيس التنفيذي للعمليات في ”مرسيدس“، في مقابلة عبر الهاتف، قوله ”إن مرسيدس بصدد إطلاق ثماني سيارات كهربائية بالكامل في ثلاث قارات، خلال العام المقبل“.

ووفقًا للبيانات المتاحة، قد تتلقى EQS الجديدة من عملاق تصنيع السيارات الألماني، عددًا من التعديلات، اعتمادًا على كل من سعة البطارية وقوة المحرك الكهربائي التي ستتغير.

وستكون إحدى السمات الرئيسية لسيارة ”مرسيدس“ الكهربائية الجديدة Eqs هي ”البطارية الضخمة“ التي تبلغ 108 كيلووات في الساعة، ما سيسمح لك بالسفر والقيادة لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر بشكل كامل.

وخضعت البطارية الجديدة لأكثر من مليوني كيلومتر من الاختبارات، بدءا من درجات الحرارة المرتفعة في جنوب أفريقيا إلى درجات الحرارة المتجمدة في شمال السويد، لاختبار تأثير درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على مجموعة نقل الحركة الكهربائية بشكل أفضل.

كما ستدعم البطارية الشحن السريع؛ حيث يمكن أن تؤدي شحنة واحدة لمدة 15 دقيقة باستخدام شاحن سريع، إلى توفير مدى يصل إلى 250 كيلومترًا.

وبينما لم تكشف ”مرسيدس“ بعد عن مواصفات مجموعة نقل الحركة في EQS، فإنها أعلنت عن استخدام منصة EVA لسيارتها الجديدة، حيث سيكون من الممكن تغيير الطول وقاعدة العجلات وسعة البطارية، حتى تتمكن من إنتاج طرز مختلفة.

وتم إطلاق إنتاج البطاريات للسيارة الكهربائية الرائدة في مصنع أونترتوركهايم بشتوتغارت الألمانية، ويتم تجميع السيارات نفسها في مصنع في مدينة زيندلفينغن القريبة من شتوتغارت.