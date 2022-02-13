مرسيدس تكشف موعد إطلاق سيارتها الكهربائية EQE

قالت شركة مرسيدس، إنها تعتزم إطلاق أيقونتها الكهربائية EQE الجديدة في الأسواق خلال فصل الصيف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة EQE رباعية الأبواب تظهر بطول 4.95 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.11 متر. أما سعة صندوق الأمتعة فتبلغ 430 لترا.

وتعتمد السيارة EQE الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 215 كيلووات/292 حصان، وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 90 كيلووات ساعة لبلوغ مدى سير يصل إلى 660 كلم.

تقطع 620 ميلا

وفي يناير الماضي كشفت مرسيدس الألمانية عن بعض تفاصيل سيارتها النموذجية الجديدة بالكامل المقرر طرحها العام الجاري.

وتقول شركة مرسيدس الألمانية إن سيارتها الكهربائية الجديدة يمكن أن تقطع مسافة 620 ميلًا في شحنة واحدة.

ووفق خبراء،إذا كان ذلك دقيقا، فستتجاوز بكثير مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية الأخرى المتوفرة حاليًا في الولايات المتحدة.

مستقبل Van الكهربائية

من جهة أخرى تولي ماركة مرسيدس عملية تطوير السيارات الـVAN التجارية العاملة بالطاقة الكهربائية الكثير من اهتماماتها المستقبلية.

وخلال عام 2021، كشفت الماركة الألمانية عن طراز جديد من هذه الفئة يعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة، هو طراز “سبنسر”، الذي يعد من أفضل السيارات الـVAN الكهربائية للعام.

وعادت مرسيدس لتؤكد مدى اهتمامها بتطوير هذا النوع من السيارات، بكشفها عن نسخة “كونسبت” لموديل VAN تجاري جديد يدعم الطاقة المستدامة بمحرك كهربائي بالكامل، تضعه ضمن خطتها للكشف المستقبلي.

وذكر الموقع أن الطراز يعتمد على لوحة توليد طاقة شمسية عملاقة، تشغل مساحة السطح به بالكامل، وتستمر في شحن بطارية المحرك بطاقة تكفيه للسير حتى 2361 ميلا في العام، بالمناطق المشمسة.