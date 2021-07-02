مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس”، أن مركبة الشحن “بروغريس إم إس-17” التي أطلقت يوم 30 حزيران الماضي قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية، ووفقا للمؤسسة، التحمت المركبة في الساعة الرابعة من فجر يوم 2 تموز الجاري بوحدة “البحث” في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

يشير موقع المؤسسة، إلى أن المركبة “بروغريس إم إس -17” حملت إلى المحطة الفضائية الدولية معدات وأجهزة لإجراء التجارب العلمية وعمليات الصيانة اللازمة، ووقودا للمحطة، وماء الشرب ومواد غذائية وأشياء أخرى للرواد.

كما يشير ألكسندر أغورييف، رئيس قسم التغذية في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن مركبة الشحن، حملت لرواد الفضاء حبوب الخردل والفجل والتفاح والجريب فروت والبرتقال والطماطم. وأن زوجة رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي، أعلنت في مدونة على موقع Roscosmos على الإنترنت، أن العائلة أرسلت له عصير البتولا، ورايات القوات الجوية الفضائية والقوات المحمولة جواً .