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مركبة الشحن "بروغريس" ستطلق في نهاية حزيران

24 - مايو - 2021
اطلاق مركبة شحن - تعبيرية

اطلاق مركبة شحن - تعبيرية

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أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة “روس كوسموس” أنه من المقرر إطلاق مركبة الشحن الفضائية “بروغريس إم إس -17” إلى المحطة الفضائية الدولية ليلة 30 حزيران المقبل، وأضاف المكتب، من المقرر بصورة أولية إطلاق صاروخ النقل “Soyuz-2.1a” الذي سيحمل المركبة “بروغريس”، من مطار بايكونور الفضائي، ومن المقرر التحامها بوحدة Poisk بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن مركبات الشحن “بروغريس” تستخدم منذ عام 1978 لنقل الحمولات المختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد أطلق منها حتى الآن 168 مركبة، ثلاث منها لم تصل إلى المحطة بسبب كوارث صواريخ النقل، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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