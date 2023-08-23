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مركبة الفضاء تشاندرايان-3 تهبط على القمر

منذ 23 دقيقة
مركبة الفضاء تشاندرايان-3

مركبة الفضاء تشاندرايان-3

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دخلت الهند التاريخ، الأربعاء، عندما هبطت مركبتها الفضائية تشاندرايان-3 بنجاح على القطب الجنوبي للقمر، الذي يُعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين، وذلك بعد أيام من فشل مهمة روسية مماثلة.

وأطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ في 14 يوليو تموز من محطة الفضاء الرئيسية في البلاد بولاية أندرا براديش.

وكلمة تشاندرايان تعني “مركبة القمر” باللغتين الهندية والسنسكريتية. وهذه المهمة هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر بعد أن نجحت مهمة تشاندرايان-2 في عام 2019 في وضع مركبة في المدار لكن المركبة الرئيسية تحطمت.

وقالت كارلا فيلوتيكو الشريكة والمديرة الإدارية في شركة سبيس تك بارتنرز الاستشارية، إنّ “الهبوط على القطب الجنوبي (للقمر) سيمكن الهند فعليًا من استكشاف ما إذا كان هناك جليد مائي على القمر. وهذا مهم للغاية بالنسبة للبيانات التراكمية والعلوم المتعلقة بجيولوجيا القمر”.

وأثار الهبوط حالة من الترقب والإثارة اليوم الأربعاء، واحتل العناوين الرئيسية في الصحف، كما تعرض القنوات الإخبارية العد التنازلي للهبوط.

وأقيمت الصلوات في المعابد والمساجد والكنائس، ولوح تلاميذ المدارس بعلم الهند وهم ينتظرون البث المباشر للهبوط.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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