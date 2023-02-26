مركبة فضائية روسية في مهمة جديدة لإعادة الرواد العالقين

قالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” الأحد إن المركبة الفضائية التي انطلقت في مهمة لإعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية قد التحمت بالمحطة.

انطلقت الكبسولة سويوز إم.إس-23 من مركز بايكونور الفضائي في قازاخستان الجمعة في مهمة تهدف إلى إعادة رواد الفضاء وهم الروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين والأمريكي فرانشيسكو روبيو. ومن المقرر إعادة الثلاثة في سبتمبر\أيلول.

وكان من المقرر أن ينهي الثلاثة مهمتهم في مارس\آذار لكن تقطعت بهم السبل في الفضاء بعد بدء حدوث تسرب في نظام التبريد بمركبتهم الفضائية إم.إس-22. وسيتم إعادة تلك الكبسولة المعطوبة بدون أفراد الشهر المقبل.

وقالت روسكوزموس على تطبيق تيليجرام “اليوم عند الساعة 3:58 بتوقيت موسكو التحمت الكبسولة غير المأهولة سويوز إم.إس-23 تلقائيا بوحدة بويسك (المخصصة لهبوط المركبات) بالمحطة الفضائية الدولية”.

وتعتقد روسكوزموس وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.