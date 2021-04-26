مروحية المريخ Ingenuity تحلّق بسرعة قياسية

أعلنت ناسا أن الاختبار الثالث لمروحية Ingenuity على كوكب المريخ كان ناجحا، حيث حلقت بسرعة قياسية بلغت حوالي 7 كيلومترات في الساعة، قطعت خلالها مسافة قياسية.

وتشير ناسا، إلى أن المروحية خلال الاختبار الجديد الذي جرى يوم الأحد 25 أبريل الجاري، ارتفعت إلى خمسة أمتار عن سطح الكوكب كما في الاختبار السابق، وحلقت إلى مسافة 50 مترا بسرعة قياسية بلغت مترين في الثانية (حوالي 7 كيلومترات في الساعة).

وجاء في بيان ناسا، “تستمر المروحية Ingenuity بتسجيل أرقام قياسية، ففي يوم 25 أبريل 2021 حلقت بسرعة جديدة وقطعت مسافة أطول، مقارنة بجميع الاختبارات السابقة التي جرت على الأرض”.

وقد نشرت ناسا على موقعها الرسمي عددا من الصور الجديدة لتحليق المروحية Ingenuity فوق سطح الكوكب الأحمر.

ويذكر أن المروحية Ingenuity خلال الاختبار الأول على سطح المريخ في 19 أبريل 2021، ارتفعت إلى ثلاثة أمتار لمدة 30 ثانية.

وتشير ناسا إلى أن اختبارات جديدة للمروحية ستجري خلال الأسابيع المقبلة، تتضمن تحليقها على ارتفاعات أكبر، وذلك بحسب نوفوستي.