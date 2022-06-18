مزايا جديدة.. سناب شات يختبر خدمة باشتراك شهري‎‎

أعلنت منصة سناب شات الاجتماعية أنها تختبر حاليًا خدمة مدفوعة، تحمل اسم سناب شات بلس + Snapchat، حيث ستتيح للمشتركين إمكانية الاستمتاع بمزايا تجريبية جديدة قبل طرحها لعموم المستخدمين، إلى جانب قدرتهم على تغيير تصميم التطبيق.

ولم تحدد سناب شات طبيعة المزايا التجريبية الحصرية التي سيحصل عليها المشتركون عند اشتراكهم في الخدمة الجديدة، كما أنها لم توضح طبيعة المميزات التي ستفرق بين الخدمة المدفوعة الجديدة، وبين البرنامج المجاني.

ويبدو أن الأمر لن يظل سرًا لفترة طويلة، حيث أوضح المدون أليساندرو بالوزي، عبر مجموعة من التغريدات على تويتر، أن اشتراك الخدمة سيكون 45.99 يورو سنويًا، أو 4.59 يورو شهريًا.

كما أوضح مجموعة من المزايا التي ستتوافر عبر الخدمة الجديدة، مثل إمكانية تثبيت محادثات بعينها داخل المحادثات الشخصية، لتتوافر أمام المستخدم على قمة قائمة المحادثات الشخصية DM، بحيث تعتبره صديقك المقرب الأول BFF.

كذلك، تتضمن المزايا إمكانية تغيير العلامات للتبويبات والخدمات داخل التطبيق، كما سيمكنك متابعة تحركات كل محتوى جديد من الصديق الذي تصنفه صديقك المفضل BFF، بالإضافة إلى معرفة متابعيهم الذين قاموا بمشاهدة قصصهم القصيرة أكثر من مرة.

كما سيتمكن المشترك في ”سناب شات بلس“ من وضع علامة مميزة Badge على حسابه الشخصي بجوار اسمه، بحيث الضغط عليها يجعله يخبر الجميع بأنه مشترك في الخدمة المدفوعة.

ستصل المزايا الجديدة التي يحصل عليها مستخدمو + Snapchat إلى مدى إمكانية تغيير أيقونة تطبيق سناب شات نفسه، وذلك سيكون أشبه بما تقدمه ”تويتر“ للمشتركين في خدمتها

يذكر أن العديد من الخدمات والتطبيقات بدأت تتجه إلى التربح من فكرة الاشتراكات عبر تقديم نسخة مدفوعة من تطبيقاتها، فقد لوّح مؤخرًا “بافيل ديروف”، مؤسس ومدير ”تليغرام“، بقرب طرح الخدمة الشهيرة للتراسل الفوري خدمة مدفوعة، وكذلك بدأت ”تيك توك“ في تقديم خدمتها الجديدة للاشتراكات في العروض الحية لدى صناع المحتوى LIVE Supscription، والتي تتيح للمشتركين مزايا مثل تواصل مباشر مع صناع المحتوى وملصقات تعبيرية حصرية، إلى جانب إشارات مميزة لحسابات المشتركين Badges.