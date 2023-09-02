مزايا جديدة لـ"غوغل ميت" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “غوغل” عن مجموعة من الميزات المتقدمة -التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي- إلى خدمة مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “غوغل ميت” (Google Meet).

وزودت غوغل خدمة “غوغل ميت” بمساعد الذكاء الاصطناعي “دويت إي آي” (Duet AI)، الذي سيتمكن من المشاركة في المكالمات والاجتماعات ليتيح للمستخدمين الاستفادة من عدة ميزات.

ويمكن للمساعد “دويت إي آي” حضور الاجتماعات نيابة عن المستخدمين حال انشغالهم، ويقوم تلقائيا بتوليد نصوص تلخص النقاط التي يرغب المستخدمون في مناقشتها في أثناء الاجتماع، بحيث تكون مرئية للحاضرين ليتمكنوا من مناقشتها.

كما يستطيع كتابة ملخصات للاجتماعات للرجوع إليها لاحقا، إلى جانب قدرته على تدوين الملاحظات، والتقاط مقتطفات فيديو من الاجتماع، ثم إرسالها إلى الحاضرين كافة بعد انتهاء الاجتماع.

وفي حال التأخر في الانضمام إلى الاجتماع، يمكن للمساعد الذكي إنشاء ملخص سريع لما دار قبل انضمام المستخدم.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد أيضا اكتشاف اللغات الأجنبية في أثناء الاجتماع، وتقديم ترجمة فورية في الوقت الفعلي، وهذه الميزة متاحة حتى الآن مع 18 لغة.

ويعمل “دويت إي آي” في “غوغل ميت” على رفع جودة الصورة في أثناء المكالمات من خلال تحسين المظهر العام ورفع جودة الصوت والإضاءة.