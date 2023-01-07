مزايا فريدة لسماعة Sennheiser الجديدة "Conversation Clear Plus"

أنشأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إطار عمل لفئة جديدة من أجهزة السمع التي لا تحتاج إلى فحص طبي أو وصفة طبية أو تركيب من قبل اختصاصي السمعK وقد أدى ذلك إلى ظهور موجة جديدة من المنتجات التي تم الإعلان عنها في CES>

شركة Sennheiser استغلت الحدث العالمي الشهير CES وكشفت عن سماعة “Conversation Clear Plus” المطورة لتعزيز الصوتيات للمستخدمين بلغة تصميم تحاكي السماعات الطبية.

لا تعد سماعة “Conversation Clear Plus” إصدار يستبدل السماعات الطبية المخصصة، إلا أنها تقدم دعم في التركيز على تحسين الصوتيات للأشخاص الذين يواجهون مشكلة في الاستماع في البيئات الصاخبة.

وتؤكد Sennheiser على أن سماعة “Conversation Clear Plus” ستدعم تحسين الصوتيات في المحادثات، أو عند الإستماع للموسيقى.

أيضاً تضم السماعة شريحة Sonova، المطورة عبر الوكالة المختصة بالأجهزة التي تدعم المستخدمين المقدمة من Phonak و Unitron، ولقد جلبت Sennheiser تقنية الشريحة لمنتجات إستهلاكية منذ 18 شهر.

وتأتي سماعة Conversation Clear Plus بتصميم يحاكي السماعات اللاسلكية التقليدية، كما تتميز السماعة بإلغاء الضوضاء النشطة، أو خفض الضوضاء في الخلفية.

كما توفر الشركة مستويات لعزل الضوضاء في السماعة، مع تطبيق مصاحب على الهواتف الذكية لإختيار ضوابط إعدادات السماعة بما يتوافق مع تجربة المستخدم المفضلة.

أيضاً تأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات أو 27 ساعة مع الحافظة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بسعر 850 دولار.