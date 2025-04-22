مسؤول بـ"أوبن إيه.آي": الشركة تود شراء المتصفح كروم من غوغل

قال مسؤول تنفيذي بشركة (أوبن إيه.آي)، اليوم الثلاثاء، إن شركته ستكون مهتمة بشراء المتصفح “كروم” التابع لشركة غوغل إذا نجحت أجهزة مكافحة الاحتكار في إجبارها على بيع المتصفح الشهير ضمن محاولة إعادة المنافسة في مجال البحث على الإنترنت.

جاءت تصريحات نيك تورلي رئيس قسم المنتجات في تطبيق (تشات جي.بي.تي) في شهادته بمحاكمة تنظر دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأمريكية على جوجل.

وخلص القاضي القائم على المحاكمة العام الماضي إلى أن جوجل تحتكر مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.

ولم تعرض غوغل المتصفح كروم للبيع. وتعتزم الشركة الاستئناف على الحكم الصادر بأنها شركة تقوم بممارسات احتكارية.

وقال تورلي في شهادته إن غوغل رفضت عرضا من أوبن إيه.آي لاستخدام تقنية البحث الخاصة بها ضمن تطبيق تشات جي.بي.تي.

وأوضح أن شركته تواصلت مع غوغل لأول مرة في يوليو تموز بعد أن واجهت مشكلات مع مزود البحث الخاص بها والذي لم يذكر اسمه. ويستخدم تشات جي.بي.تي تقنية محرك البحث (بينج) التابع لمايكروسوفت.

وجاء في بريد إلكتروني عُرض في المحاكمة أن غوغل رفضت الطلب في أغسطس آب، قائلة إنه سيؤدي إلى وجود عدد كبير جدا من المنافسين.

وقال تورلي “ليس لدينا أي شراكة مع جوجل اليوم”.

وذكر أن اقتراح وزارة العدل بإلزام غوغل بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين باعتبارها وسيلة لإعادة المنافسة سيساعد في تسريع الجهود الرامية إلى تحسين تشات جي.بي.تي.

وعبر ممثلو الادعاء في مرافعات افتتاحية أمس الاثنين عن مخاوفهم من أن احتكار غوغل لمجال البحث قد يمنحها مزايا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أن منتجاتها في هذا المجال هي طريقة أخرى لدفع المستخدمين إلى محرك البحث الخاص بها.

وقالت غوغل إن الدعوى لا تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإنها تواجه منافسة قوية من شركات، مثل ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت.

وخلص القاضي أميت ميهتا في محكمة جزئية أمريكية إلى أن غوغل تحمي احتكارها للبحث باتفاقيات حصرية مع سامسونج وشركات أخرى لكي تجعل كروم هو المتصفح المحمل تلقائيا على الأجهزة الجديدة لهذه الشركات.

وتريد وزارة العدل أن يذهب القاضي لأبعد من ذلك ويمنع غوغل من دفع مبالغ مجزية مقابل تنزيل تطبيق البحث الخاص بها.

وقال بيتر فيتسجيرالد، أحد المديرين التنفيذيين في غوغل، في شهادته اليوم إن الشركة كانت ترسل رسائل حتى الأسبوع الماضي تؤكد فيها أن اتفاقياتها لا تمنع الشركات من تنزيل منتجات ذكاء اصطناعي أخرى على الأجهزة الجديدة.