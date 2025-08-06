مسؤول في البيت الأبيض: أبل ستتعهد بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار

قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن اليوم الأربعاء عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاما ماليا جديدا يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقا.

وقالت أبل في فبراير شباط إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أمريكية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعا عملاقا في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن من المرجح أن تصدر شركة أبل إعلانا بشأن الاستثمار اليوم الأربعاء، إذ ناقش التعهدات المالية التي قدمتها الشركات والدول خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك “إنهم ينتقلون إلى هنا بأعداد كبيرة. هذه تريليونات وتريليونات الدولارات من الالتزامات التي تعهد بها أناس لبناء مصانع جديدة هنا. في الواقع، من المحتمل أن نرى اليوم واحدا (تعهدا) من جانب شركة أبل”. ولم يخض في تفاصيل.