الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسبار تابع لـ"ناسا" يعثر على دلالة محتملة لوجود حياة قديمة على المريخ

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2025 9:46 مساءً
كوكب المريخ- تعبيرية

كوكب المريخ- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قال علماء إن المسبار بيرسيفيرانس التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عثر على عينة من صخور تشكلت قبل مليارات السنين من رواسب في قاع بحيرة تحوي دلالات محتملة على وجود ميكروبات على كوكب المريخ منذ زمن بعيد.

غير أن المعادن التي رُصدت في العينة يمكن أن تتكون أيضا نتيجة تفاعلات لا تشمل كائنات حية.

ويمثل الاكتشاف، الذي وردت تفاصيله في بحث نشر اليوم الأربعاء، أحد أفضل الأدلة حتى الآن على احتمال وجود حياة في الكوكب المجاور للأرض في حقبة ما.

ومنذ هبوطها على سطح المريخ عام 2021، عكف رواد المركبة ذات الست عجلات على استكشاف فوهة جيزيرو، وهي منطقة في نصف الكرة الشمالي للكوكب غمرته المياه في وقت سابق وتضم حوض بحيرة قديمة، للبحث عن دلائل على وجود حياة قديمة. ويجمع بيرسيفيرانس عينات من الصخور وبقاياها، ويحللها باستخدام أجهزة مختلفة على متنه.

وقال جويل هورويتز، عالم الكواكب بجامعة ستوني بروك، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، إنه تسنى اكتشاف “بصمة حيوية محتملة” في صخور رسوبية عمرها مليارات السنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة نيورالينك
نيورالينك المملوكة لماسك: زرع شرائح الدماغ لدى 12 شخصا
شركة "أبل"
أبل تكشف عن تشكيلة جديدة من هاتف آيفون منها "إير" الأنحف
رجال الفضاء
دراسة تكشف: رحلات الفضاء تسرع شيخوخة الخلايا الجذعية المكونة للدم

الأكثر قراءة

مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: الآتي أعظم
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
إلى أين يتجه سعر الذهب.. وهل يستفيد لبنان من ارتفاعه؟!