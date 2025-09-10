مسبار تابع لـ"ناسا" يعثر على دلالة محتملة لوجود حياة قديمة على المريخ

قال علماء إن المسبار بيرسيفيرانس التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عثر على عينة من صخور تشكلت قبل مليارات السنين من رواسب في قاع بحيرة تحوي دلالات محتملة على وجود ميكروبات على كوكب المريخ منذ زمن بعيد.

غير أن المعادن التي رُصدت في العينة يمكن أن تتكون أيضا نتيجة تفاعلات لا تشمل كائنات حية.

ويمثل الاكتشاف، الذي وردت تفاصيله في بحث نشر اليوم الأربعاء، أحد أفضل الأدلة حتى الآن على احتمال وجود حياة في الكوكب المجاور للأرض في حقبة ما.

ومنذ هبوطها على سطح المريخ عام 2021، عكف رواد المركبة ذات الست عجلات على استكشاف فوهة جيزيرو، وهي منطقة في نصف الكرة الشمالي للكوكب غمرته المياه في وقت سابق وتضم حوض بحيرة قديمة، للبحث عن دلائل على وجود حياة قديمة. ويجمع بيرسيفيرانس عينات من الصخور وبقاياها، ويحللها باستخدام أجهزة مختلفة على متنه.

وقال جويل هورويتز، عالم الكواكب بجامعة ستوني بروك، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، إنه تسنى اكتشاف “بصمة حيوية محتملة” في صخور رسوبية عمرها مليارات السنين.