الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسبار "تيانوين– 1" الصيني يصل إلى مدار المريخ

24 - فبراير - 2021
المسبار الصيني تيانوين– 1 يدخل مدار المريخ

المسبار الصيني تيانوين– 1 يدخل مدار المريخ

A A A
طباعة المقال

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن وصول  المسبار الصيني “تيانوين– 1” إلى موضع الوقوف النهائي في مدار كوكب المريخ، الأربعاء، وذلك بعد عدة مناورات.

وقالت إدارة الفضاء في بكين أن المسبار في طريقه للقيام بمحاولة للهبوط على المريخ في غضون 3 أشهر.

وحتى ذلك الحين، سيستخدم المسبار كاميرات لفحص التضاريس والظروف الأخرى لمنطقة الهبوط عن كثب.

ومع أول هبوط على المريخ، تريد القوة الفضائية الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث لاستكشاف الكوكب.

وعملت بكين على توسعة برنامجها الفضائي على نحو مطرد خلال الأعوام القليلة الماضية، ولديها مهام مخطط لها لعقود في المستقبل.

وأصبحت الصين في 2019 أول دولة ترسل جسما على الجانب البعيد من القمر.

وأطلقت الصين والإمارات والولايات المتحدة مهامها إلى المريخ في نفس الوقت تقريبا من يوليو/ تموز الماضي.

وهبط المسبار الأمريكي “بيرزيرفانس” على سطح الكوكب الأحمر الأسبوع الماضي.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    العملات الرقمية
    بوادر تحسن في أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعزز مكاسبها
    شبكة الجيل الخامس
    معركة حامية بين مخدمي شبكات الجيل الخامس 5G بشأن الترددات الراديوية
    شعار شركتي أبل وغوغل
    ممارسات غير عادلة ومضللة.. التحقيقات تلاحق أبل وغوغل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟