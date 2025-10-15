مستثمرون يشترون شركة لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لقاء 40 مليار دولار

أبرمت مجموعة مستثمرين تضم شركات (بلاك روك) و(مايكروسوفت) و(إنفيديا) صفقة لشراء إحدى كبريات شركات تشغيل مراكز البيانات في العالم في صفقة تبلغ قيمتها 40 مليار دولار للحصول على قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي المرغوب فيها بشدة.

وشراء شركة (ألايند داتا سنترز)، التي مقرها الولايات المتحدة ولها مقار في نحو 80 موقعا، من (ماكواري أسيت مانيجمينت) الأسترالية اليوم الأربعاء هو أول صفقة تبرمها (إيه.آي إنفراستراكتشر بارتنرشيب)، وهي شركة لإدارة الصناديق تأسست العام الماضي وتضم أيضا بين داعميها صندوق (إم.جي.إكس) ومقره أبوظبي وشركة (إكس.إيه.آي) الناشئة التي يملكها إيلون ماسك.

وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك “بهذا الاستثمار في ألايند داتا سنترز، فإننا نعزز هدفنا المتمثل في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي”. ويشغل فينك أيضا منصب رئيس مجلس إدارة “إيه.آي إنفراستراكتشر بارتنرشيب”.

ومن الداعمين في المجموعة الاستثمارية المشترية لألايند، الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وشركة (تيماسيك) الاستثمارية المملوكة لسنغافورة. ويتمثل الهدف المبدئي للمجموعة في توظيف رأس مال مدفوع بقيمة 30 مليار دولار، مع إمكان الوصول إلى 100 مليار دولار بما في ذلك الديون. ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي أسهم به كل شريك في المجموعة أو قيمة رأس المال المدفوع في صفقة اليوم.

وأحجمت إنفيديا وألايند عن التعليق، في حين لم يرد المستثمرون بعد على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل عن الصفقة.