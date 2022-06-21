مستخدمو أيفون على موعد مع ميزة تعفيهم من اختبار مزعج

ينتظر مستخدمو هواتف أيفون إصدار نظام التشغيل الجديد “آي أو إس 16” الذي يحمل معه عددًا من الخاصيات والمزايا الجديدة.

ويندرج ضمن هذه المزايا الإعفاء من اختبار غير محبب للعديد من المستخدمين حول العالم.

وقد يساعد “آي أو إس 16” في تجنب اختبار “كابتشا”، الذي يقف بين المستخدم وبين بعض عمليات تسجيل الدخول إلى المواقع الإلكترونية، والذي يندرج تحت عنوان شهير هو “لإثبات أنك لست روبوت”، وفقا موقع “ماك رومرز”.

وتعمل الميزة الجديد بتفعيل مستخدم “آبل” خاصية التحقق التلقائي، لتقوم المواقع التي تدعم هذا باستخدام النظام السحابي “آي كلاود” للتحقق من معرف “آبل” الخاصة بالمستخدم وجهازه الذي يستخدمه، وسيقدم “رمز مميز” لإثبات أنك جدير بالثقة و”لست روبوت”.

ومع الميزة الجديدة في “آي أو إس 16″، لن يضطر مستخدموه إلى إدخال نص غامض، أو النقر على صور إشارات المرور، لمجرد إظهار أنهم بشر.

وتتعهد شركة “آبل” بأنها لن تشارك مع هذه المواقع أي بيانات شخصية حساسة المرتبطة بحساب المستخدم، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، كما أنها لن تتبع الـ”آي بي” الخاص بالمستخدم.

كما يقدم نظام تشغيل “آي أو إس 16” مميزات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتواصل إضافة إلى تحديث شاشة القفل بصورة تمنح مستخدمي هواتف “آيفون” تجربة جديدة.

هذا ويوفر نظام تشغيل “آبل” الجديد مميزات جديدة في تبادل الرسائل والبريد ومكتبة صور “آي كلاود”، إضافة إلى مزايا أفضل في ما يخص النص الحي والبحث العام المرئي.

ومن المتوقع الإعلان عن نظام تشغيل “آي أو إس 16” خلال فصل الخريف، في منتصف شهر أيلول المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن هواتف “آيفون 14” الجديدة.