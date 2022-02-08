مستقبل غامض.. مخاوف من تكرار سيناريو "شتاء العملات المشفرة"

حذر بعض المحللين من أننا قد نشهد مجددا “شتاء العملات المشفرة” الذي وقع عام 2018، عندما انخفضت بشدة وظلت هناك لعدة أشهر.

المستثمرون يسحبون مبالغ قياسية من العملات المشفرة

شهدت العملات الرقمية تدفقات خارجة بلغت نحو 61 مليون دولار أسبوعيا خلال شهر يناير/كانون الثاني – في أسرع وتيرة لها خلال عام على الأقل – مما زاد المخاوف بشأن قرب “شتاء العملات المشفرة”، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

ومع انخفاض عملة بيتكوين من حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2021 إلى أقل من 40 ألف دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فإن متوسط أحجام التداول اليومية لتلك الأصول المشفرة تصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز الماضي. وكانت فئات الأصول ذات النمو المرتفع والعملات المشفرة الأكثر تضررا من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية مع تراجع شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

شهد Grayscale Bitcoin Trust، وهو استثمار لا يسمح للمستثمرين بسحب الأموال، تراجع الأسهم بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع صرف المساهمين القلقين.

ونقلا عن فايننشال تايمز، قال مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale Investments، “إن المستثمرين المؤسسيين باعوا ممتلكاتهم من الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع أسهم النمو الأخرى بينما كانوا ينتظرون رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

قال سونينشين: “من المهم أن نلاحظ أنه لا يزال هناك طلب كبير من المستثمرين على منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية، لكن يبدو أن المؤسسات ردت على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال التخلص من مراكزها”.

العملات الرقمية ارتبطت بالتأكيد أكثر بمخاطر الأصول التي كان متوقعًا”. قال جريج تايلور، كبير مسؤولي الاستثمار في Purpose Investments ، لصحيفة فايننشال تايمز: في الشهر الماضي، كان سوق العملات الرقمية يتصرف مثل سهم تكنولوجي أكثر من أي شيء آخر.

لقد كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قوية في أسواق العملات المشفرة، حيث ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى فوق علامة 40 ألف دولار ذات الأهمية النفسية يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية يتم تداولها حاليًا بحوالي 42500 دولار، بزيادة 2 في المائة منذ هذا الوقت صباح أمس و14 في المائة منذ هذا الوقت من الأسبوع الماضي.

هل هناك المزيد من الجوانب الإيجابية في المستقبل؟

أحدث زيادة في الأسعار تعني أن عملة البيتكوين قد ارتفعت فوق شركة Meta الأم لشركة Facebook لتصبح تاسع أغلى الأصول في العالم من حيث القيمة السوقية. لا يزال الذهب هو الأصل الأول بلا منازع عند 11.4 تريليون دولار، بينما احتلت شركة أبل المرتبة الثانية بقيمة 2.8 تريليون دولار.

أنفقت Bitcoin معظم العام الماضي بقيمة سوقية تزيد عن 1 تريليون دولار – وهو معلم شهير للغاية. هل يمكن أن تصل إلى هذا المستوى مرة أخرى؟

يبدو بشكل عام أن هناك شعورًا حذرًا بالتفاؤل ينشأ، مع مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس معنويات المستثمرين التي تصعد إلى أعلى مستوى لها هذا العام حتى الآن عند 45. لا يزال الخوف، ولكن الصعود السريع مؤشر على أن الثقة يمكن العودة إلى سوق التشفير.

حطمت Ethereum أيضًا معلمها المهم نفسيًا في نهاية هذا الأسبوع، عندما تجاوز 3 آلاف دولار يوم السبت، وبقي عند هذا المستوى إلى وقت كبير نسبيا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 5.77% ليصل إلى 45257.08 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.93% إلى 3219.47 دولار.

وانتعش سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.73% لتصل إلى 444.19 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 8.17% ليسجل 1.26 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 21.99% إلى 0.9067 دولار.

وزاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.45% إلى 23.07 دولار.

وانتعش سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 7.07% إلى 0.1689 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 10.88% ليصل إلى 142.09 دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.06% إلى 19.43 دولار.