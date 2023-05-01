مستوى قياسي.. القيمة السوقة لشركة OpenAI تتجاوز 27 مليار دولار

تمكنت شركة (أوبن أى آي) OpenAI، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي من تحقيق أرباح كبيرة في قيمتها السوقية حيث وصلت إلى مستويات قياسية جعلتها تتراوح بين 27 إلى 29 مليار دولار أمريكي، وفقاً لموقع التقني TechCrunch.

وحققت OpenAI هذه المكاسب بعدما تمكنت من بيع أسهم لها بقيمة 300 مليون دولار لعدة جهات استثمارية عالمية مما انعكس بشكل إيجابي على القيمة السوقية لها.

وتقف خلف عمليات شراء الأسهم شركات اسثمار ضخمة مثل Tiger Global و Sequoia Capital و Thrive و K2 Global وغيرهم. ويعتبر ذلك استثمار منفصل في الشركة عن ذلك الذي وضعته مايكروسوفت في وقت سابق. وكانت تقارير صحفية – تم تأكيدها لاحقاً – قد أشارت إلى أن مايكروسوفت قد اسثمرت نحو 10 مليارات دولار أمريكي في الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن جهتها، رفضت شركة (أوبن أى آي) OpenAI التعليق على الأمر، إذ تمتنع الشركة دوماً عن الخوض في الشئون المالية المتعلقة بها.

وتأتي الاستثمارات الضخمة، سواء من مايكروسوفت أو من غيرها من الشركات الاستثمارية، وسط اهتمام متزايد عالمي من المستخدمين بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي منذ مطلع العام الجاري.

ويأتي استثمار مايكروسوفت تحديداً ضمن خطة إستراتيجية كبرى للشركة، تطمح من خلالها إلى دمج تقنيات (أوبن أى آي) OpenAI مثل ChatGPT داخل العديد من برامجها وتطبيقاتها وقطاعات الأعمال لديها.

ويشهد السوق التقني حالياً حالة من التراجع بالتزامن مع تراجع الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أثر سلباً على مئات الشركات العاملة في هذا القطاع، وأجبر الكثير من الشركات على تسريح شريحة كبيرة من العاملين لديها.

وبحسب موقع CNBC للمال والأعمال، فإن عمليات تسريح الموظفين قد ارتفعت وتيرتها منذ عام 2022، إذ تُقدر الوظائف المفقودة في قطاع التكنولوجيا بما يزيد عن 185 ألف وظيفة في أكثر من 600 شركة حتى الآن في العام الجاري، إضافةً إلى أكثر من 160 ألف وظيفة في أكثر من 1000 شركة العام الماضي. وتتجه أنظار الكثير من المستثمرين حالياً ناحية الشركات الناشئة في سوق التقنية، وتحديداً العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يرون فيها “فرصة ذهبية” للاستثمار في الوقت الحالي.

واستناداً إلى خدمة SimilarWeb المتخصصة في تحليلات مواقع الإنترنت، فقد تلقى موقع ChatGPT ما يزيد عن مليار زيارة في شهر فبراير الماضي. وتشير التقديرات الحالية، إلى أن عدد مستخدمي روبوت الدردشة ChatGPT حالياً يزيد عن 100 مليون مستخدم نشط شهرياً.