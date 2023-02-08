مشاكل بالوصول إلى تطبيق "تويتر" في تركيا

كشف البعض من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا، اليوم الأربعاء أنهم يواجهون مشاكل عند استخدام التطبيق.

وأفصحوا بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم، فيما سأل مستخدمون عن السبب وراء هذا العطل. وبعد تباطؤ “تويتر”، بدأ بعض المستخدمين يواجهون مشاكل في الوصول، فيما أعلن آخرون أنهم يستمرون في استخدام التطبيق دون أي مشاكل.

وتشير بيانات “Downdetector”، إلى أنه “تم تقديم عدد كبير من تقارير مشكلات الوصول إلى التطبيق اعتبارًا من الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي. ومن المنتظر صدور بيان رسمي بهذا الشأن في الدقائق القادمة.

ويذكر بعض المستخدمين الذين يصلون إلى التطبيق أن الصفحات لا يتم تحميلها وأنها تعمل ببطئ.​