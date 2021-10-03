مشروع غوغل لتقديم حسابات مصرفية لمستخدميها.. هل يبصر النور؟

ألغت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت مشروعها لتقديم حسابات مصرفية لمستخدميها، متراجعة خطوة إلى الوراء عن جهود استمرت سنوات لدخول مجال التكنولوجيا المالية، حسبما نقل موقع فوربس.

وقال متحدث باسم غوغل في بيان نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية: “نقوم بتحديث نهجنا للتركيز في المقام الأول على تقديم التمكين الرقمي للبنوك ومقدمي الخدمات المالية الآخرين بدلاً من أن نعمل كمزود لهذه الخدمات”.

كانت غوغل قد قالت قبل عامين إنها تعمل على إضافة حسابات مصرفية من شركاء مثل Citigroup و Stanford Federal Credit Union للسماح لمستخدمي المحفظة الرقمية غوغل باي بالتقدم للحصول على ما يسمى بحسابات التوفير Plex. كان من المتوقع أن يبدأ المشروع العام الماضي. قالت غوغل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها اتفقت مع المزيد من البنوك، منهم BMO Harris و Harbor Bank of Maryland، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الحسابات في عام 2021.

ولكن، دفعت سلسلة من المواعيد النهائية الفائتة، بالإضافة إلى مغادرة المدير التنفيذي لشركة Google Pay، سيزار سنغوبتا منصبه في أبريل/نيسان بعد أن كان داعمًا للمشروع، مما جعل شركة غوغل توقف مشروع Plex، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة Wall Street Journal. كان ليصبح Plex بنكًا يعمل بطريقة جديدة دون رسوم شهرية أو سحب على المكشوف.

خسارة البنوك الشريكة

أضاف Citigroup أشخاصًا إلى قائمة انتظار Plex، بلغ عددهم 400 ألفًا، وفقًا للجريدة. يمثل قرار غوغل خسارة لبنك Citigroup الذي تعهد استخدام التكنولوجيا التي طورها للشراكة مع غوغل في صفقات مع شركات أخرى. ونقلت جريدة WSJ عن متحدثة باسم البنك قولها إن Citigroup تعتزم طرح حسابات أخرى على العملاء المحتملين الذين سجلوا أنفسهم في قائمة انتظار Plex.

أشار Citigroup في بيان “نحن نحترم قرار غوغل بتحديث استراتيجيتها بالنسبة لمشروع Plex ونتطلع إلى إيجاد فرص أخرى للعمل معًا، بما في ذلك كجزء من نظام المدفوعات الخاص بهم. سنستخدم أيضًا الدروس المستفادة من هذا الجهد والعمل الذي قمنا به لتطوير قدرات محسّنة وتعزيز عملنا مع النظم البيئية الشريكة”.

مساحة التكنولوجيا المالية

جاء اندفاع غوغل نحو المنتجات المالية كجزء من سلسلة من الجهود التي بذلها العديد من كبار شركات وادي السيليكون للاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية.

أصدرت أبل بطاقة ائتمان مقترنة بجهاز iPhone في عام 2019، وأعلن فيسبوك في نفس العام عن إنشاء عملة مشفرة جديدة لتحويل الأموال والتجارة. أفادت تقارير أن Amazon.com كشفت عن خطط في عام 2018 لإنشاء حسابات جارية. لكن تم إسقاط العديد من هذه الخطط. لم تتقدم أمازون أبدًا في اقتراح الحسابات الجارية الخاصة بها. علق فيسبوك توجهه نحو العملات المشفرة بسبب سلسلة من النكسات. وقد كشفت أوبر العام الماضي عن خوضها مجال الخدمات المالية باستخدام Uber Money التي تضمنت محفظة رقمية وبطاقات ائتمان ودين مطورة.

قال محلل Forrester Research بيتر وانماخر، لشبكة CNBC: “الخدمات المالية مجال يصعب الدخول إليه. الجميع يعرف ذلك، لكنه غالبًا ما يكون أكثر إزعاجًا وتعقيدًا مما يتوقعه الناس”.